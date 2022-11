Cocktail non più "tanto per bere": apre il primo locale che unisce miscelazione e gastronomia

Sempre più romani quando ordinano un cocktail non lo fanno più "tanto per bere", ma per andare alla ricerca di un'esperienza memorabile. Per questo il concetto di cocktail evolge, aumenta l'attenzione verso gli ingresienti, la curiosità per i drink a bassa gradazione alcolica, come emerso da uno studio di The Future Laboratory e Bacardi.

Il semplice cocktail preparato in pochi secondi? Non basta più. Per questo il bar manager romano Roberto Radaelli - dopo aver fondato nel 2020 vari corsi per aspiranti bartender - presenta "Chymeia Gastro Miscelazione”, il primo locale romano in cui il mondo del beverage e della miscelazione si unisce a quello della gastronomia.

Non un semplice cocktail bar, ma un luogo, nel cuore di Prati, che punta ad offrire, a tutte le persone appassionate della vita “dietro al bancone”, la possibilità di far pratica e affacciarsi al mondo del lavoro.

“Dopo aver formato tantissime persone attraverso Alchimista Academy, la scuola per barman che sto attualmente gestendo insieme a un team di grandi professionisti - ha detto Ronerto Radaelli, fondatore di Chymeia - mi sono accorto che la maggior parte delle persone, una volta terminato il corso di specializzazione per barchef, si sentiva spaesata. Le tecniche di miscelazione avanzate imparate durante il corso facevano fatica ad essere apprezzate dalla maggior parte dei bar già presenti in città. Con l’obiettivo di far fare esperienza diretta ai nostri studenti, l’idea di avviare un locale in cui loro e tutti gli aspiranti bartender potessero interfacciarsi in maniera originale col mondo del lavoro è venuta da sè".

Prendendo spunto dalla formazione proposta nei corsi di Alchimista Academy, il locale darà la possibilità ai corsisti, ma anche a professionisti esterni già esperti o amatori di mettere in pratica durante le serate lavorative le tecniche innovative di miscelazione imparate fino a quel momento solo in teoria. Non si tratta di un cocktail bar classico, ma un luogo dove il mondo del beverage e della miscelazione avrà la possibilità di unirsi e fondersi a quello della gastronomia.

Ogni ordine verrà preparato unendo tecniche tipiche utilizzate in cucina con prodotti ricercati del mondo della mixology, con l’obiettivo di dare ai cocktail un nuovo “senso”.

Chymeia sdogana il concetto di cocktail

“Se fino ad oggi al termine cocktail veniva associato prevalentemente una bevanda alcolica, in Chymeia desideriamo sdoganare il concetto di cocktail, realizzando bevande che hanno come obiettivo principale il benessere della persona, non solo lo 'sballo'. Il progetto è quello di realizzare un locale adatto a tutti gli stili di vita, includendo anche diversi tipi di bevande più energetiche oppure più rilassanti, per fare un esempio” aggiunge Radaelli.

Tenendo sempre come punto di riferimento le ricette e tradizioni italiane, Chymeia creerà un vero e proprio ponte con le più famose tecniche della mixology internazionali: prendendo ispirazioni dai migliori bar europei e non solo, il locale vorrà diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati del buon bere.