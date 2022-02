Chopstick apre il quarto locale: sushi, fusion e coccola del "fumo lento" a Prati

Chopstick apre la sua quarta sede. Dopo i locali di Cassia, Parioli e Trastevere, la catena romana di ristoranti giapponesi inaugura nel quartiere Prati, precisamente in via dei Gracchi 268.

Il locale ha aperto alla fine del 2021: "Da Chopstick Prati abbiamo fatto delle scelte ben precise - spiega Filippo Rutigliano direttore della sede di via dei Gracchi - che, oltre a caratterizzarne profondamente l’offerta gastronomica, hanno reso questo locale unico e profondamente diverso rispetto agli altre tre già esistenti".

Sono lo spazio e il colore i primi elementi a rapire i clienti. Una superficie di 700 mq nella quale si dislocano 200 coperti e poi un gioco di luci e colori che immergono in un’atmosfera quasi surreale.

L’ampia metratura del locale è stata suddivisa in diverse salette (sei interne e una esterna) ed ognuna ha una caratteristica che la contraddistingue dalle altre. C'è ad esempio la sala dell'Angelo, in cui troneggia un'altalena con un paio di ali realizzate con delle piume dove potersi scattare foto e selfie da postare sui social. "Chopstick Prati con il suo stile radical kitsch, vogliamo che diventi il locale più instragrammato della Capitale!", ha dichiarato il direttore. Il gioco cromatico fa il resto, alternando soprattutto fucsia e verde.

Cosa si mangia da Chopstick Prati

Sushi, sashimi, cucina cinese e creazioni fusion. Il menu di Chopstick Prati pur mantenendo una impronta volutamente orientale, strizza l’occhio a piatti che fondono culture, sapori e ingredienti diversi tra loro. Presenti alcuni piatti vegani, vegetariani e gluten free, perché qui tutti gli ospiti devono poter trovare sul menu (che è completamente digitale grazie ai palmari presenti su ogni tavolo) i piatti desiderati e godersi il pranzo o la cena.

"All you can eat" è la parola d'ordine di tutti i ristoranti del brand Chopstick: "Qui nella sede di Prati però, abbiamo ideato una proposta gastronomica che se da una parte sposa la linea generale del brand dall’altra si diversifica dal menu tipico del mangio quanto voglio", ha piegato Filippo Rutigliano aggiungendo che le varie portate sono state pensate e calibrate anche nella quantità per evitare che i clienti si concentrino nell’abbondanza dimenticando di gustare le creazioni che arrivano al tavolo. E parlando di piatti, ce ne sono alcuni che in poco più di un mese, sono già diventati dei signature dish come le polpettine fritte di salmone, il polpo rosticciato su hummus di edamame e ancora la polpettina fritta di salmone o il fiore di zucca con ricotta e salsa teriyaki. Più una selezione di sushi e sashimi realizzati dal Maestro del Sushi con materie prime freschissime.

Oltre all'offerta gastronomica, Chopstick Prati punta su un'offerta mixology composta da oltre 30 drink, da provare all'ora dell'aperitivo o dopo cena e sulla coccola del sigaro che arriva insieme al distillato poco prima di salutare il cliente: è il momento di “fumo lento” da gustare in una sala esterna perfettamente riscaldata.