Una romana nella classe di Masterchef 10: chi è Irene Volpe

Capelli multicolor e dolce sorriso. Irene Volpe, 21enne di Roma, è tra le concorrenti della decima edizione di Masterchef. Appena laureata in design industriale, vorrebbe proseguire con un master in food design.

Vive con la sua famiglia, la mamma, il papà e il fratello maggiore con il quale ha un bellissimo rapporto. Insieme a tutta la famiglia Irene ama suonare: lei e la mamma cantano, il padre suona la batteria e il fratello la chitarra. A caratterizzarla all'interno della classe di Masterchef sono i suoi capelli colorati di giallo, di rosa, di viola: "Sono sempre stata timida, i capelli mi hanno aiutato ad esserlo un po' meno, almeno con l'aspetto - racconta Irene Volpe a Masterchef - li ho fatti di tutti i colori, fucsia, verdi, bianchi, blu".

Alle selezioni di Masterchef 10 ha presentato un piatto dal nome "Tenacia e sorriso", una rivisitazione dei pomodori con il riso che ha conquistato due sì su tre e ha portato Irene alle sfide, superate anche queste con successo. Non ha avuto sempre un rapporto facile con il cibo, ma proprio questo l'ha aiutata a superare i suoi limiti.

Ora è ufficialmente nella classe di Masterchef 10 e attraverso questa esperienza vuole apprendere tanto, si sente come una spugna in mezzo all'oceano: "La parte più istintiva di me mi ha detto vai".