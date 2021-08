A Centocelle, tre giorni dedicati allo street food

Lo street food di TTSFood arriva per la prima volta nel quartiere di Centocelle. Da venerdì 10 a domenica 12 settembre, ghiottonerie espresse da ogni parte d'Italia e delizie internazionali per tutti i gusti riempiranno di gusto e bontà gastronomiche il quinto municipio di Roma con una grande festa dedicata al cibo di strada.

Centocelle sarà ristorante all'aperto sotto le stelle dove poter mangiare sia a pranzo che a cena. Delizie dolci e salate per tutti i gusti, antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. E ancora, primi della tradizione, carni e pesce cotti al barbecue. Dolci, sfiziosità regionali, anche gluten free e vegane, e piatti internazionali e tanto altro ancora. Un menù “da strada” pronto per soddisfare tutti i gusti on the road.

L'appuntamento è stato fissato a Viale Agosta per un viaggio gastronomico che coccolerà anche i palati più esigenti. Gli street-chef proporranno: hamburger goumet, scottona sfilacciata, arrosticini di pecora, patata twister con vari condimenti. E ancora, carciofi alla giudia, broccoletti e salsiccia, cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada.

Foto @TTSFood

Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata. Dal Lazio il mitico tonnarello cacio e pepe mantecato nella forma di pecorino romano. Una montagna di supplì classici, alla gricia, all'amatriciana e tanti altri gusti. Non potrà mancare sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Dalle Marche, olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine. Il vero smoke BBQ con con il suo grande affumicatore vi delizierà con ottimo pulled pork, costine e pastrami appena affumicato.

Strizzando l’occhio alle cucine estere troverete dalla Spagna la vera Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone e sangria artigianale. Dagli USA i mitici hamburger e una montagna di fritti e patate chips fresche e fritte al momento con tantissime salse da abbinare. Dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus, una birra Cruda e non filtrata. La novità di quest’anno è Bollicine, uno stand che proporrà aperitivi a base di prosecco e gustosi cocktail.

Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù, crepes, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cannoli e granite siciliane e pasta di mandorla messinese.

Non solo street food perchè durante questi 3 giorni, la compagnia del Circus Village, con i suoi artisti di strada e circensi si esibirrano con spettacoli e performance.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...