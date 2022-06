Centocelle Food Summer Fest: 10 giorni di degustazioni a costi promozionali

Dal 21 giugno al 1 luglio torna il "Centocelle Food Summer Fest" l'Estate nel quartiere che, negli ultimi anni, è diventato punto di riferimento per i food addicted della Capitale.

Dieci giorni di degustazioni a costi promozionali. Proposte differenti, dai refrigeranti cocktail, a vini, tapas, pizza e pinsa, carne, pesce,summer box, dolci, street food e tanto altro per festeggiare con gusto l'arrivo dell'Estate,a prezzi pop.

Centocelle Food Summer Fest sarà una golosa occasione per scoprire le innumerevoli nuove aperture e riscoprire le proposte delle attività storiche, capisaldi ed orgoglio del quartiere periferico di Roma.

Due le proposte promozionali di ciascun locale, ideate appositamente per l'evento, a prezzi scontati, da 5 euro fino ad un massimo di 30 euro per i menu completi. La manifestazione si svolgerà solo nei locali aderenti.

La lista dei locali protagonisti del Centocelle Food Summer Fest

-Alma Centocelle (all day long)

Via dei Gelsi 113

-Badalá (street food toscano)

Via dei Ciclamini,36

-Drink-Ink19 (percorsi di tapas&cocktail)

Via delle Ninfee 19/A

-Granum Pizza e pane (pizza)

Via delle Acacie,1

-Il conte brillo (degustazione vini e carne)

Via dei Gelsi,72

(INAUGURAZIONE prevista il 23.6)

-Mabe (aperitivo e cena di pesce)

Piazza dei Mirti

-Mamimò (degustazione di tapas e cocktail)

Via degli Olivi,47B

-Meraki (dolce e salato tipico salentino)

Via dei Glicini,39

-Officina dei sapori (Menu completi di pesce e carne)

Via degli Aceri,72

-Once (cocktail&tapas)

Piazza delle Iris,19

-Panificio Enoteca Rossetti (summer box)

Via degli Olivi,54

-Soma (aperitivo e menù completo di pesce)

Via Tor dè Schiavi 268

-15 nove Bistrot (degustazione dolce e di pinsa)

Via dei Castani,238

Foto da Facebook @almacentocelle