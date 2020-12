Cenone di Capodanno delivery: le proposte dei ristoranti romani

Sarà un Capodanno diverso, senza grandi festeggiamenti in casa o nei locali, ma questo non vuol dire dover rinunciare ad un buon Cenone per inaugurare al meglio l'ingresso del 2021. Anche con i ristoranti chiusi, infatti, sono tante le realtà della Capitale pronte a regalare una piacevole serata ai romani con menù delivery o d'asporto ricchi e variegati, all'insegna della tradizione e non solo.

Ecco 10 proposte per un Cenone di Capodanno diverso, ma buono, da non perdere a Roma:

La Danesina fatto in casa

Il ristorante in via del Governo Vecchio 125 presenta un menù di Capodanno da asporto pensato come un viaggio nella memoria tra i ricordi della Roma di una volta e la voglia di stringersi insieme in un abbraccio che non possiamo dare. Dal filetto di baccalà al carciofo alla romana, dai tortellini fatti in casa in brodo di cappone alle costine di abbacchio il menù de La Danesina è contraddistinto da materie prime freschissime e stagionali, piatti che tra scarpette e aromi preziosi raccontano una storia che parla di nonne che stendono la pasta a mano e friggono nei giorni più magici dell'anno. Il menù ha un costo di 50 euro per persona (minimo 4 persone).

Dao Chinese Restaurant

Il ristorante cinese Dao in viale Jonio presenta ravioli della fortuna e quattro piatti special della tradizione cinese in modalità delivery e take away per il cenone di Capodanno. I ravioli della fortuna sono un augurio di Dao Chinese Restaurant per un 2021 ricco di speranza, amore e denaro. Oltre i ravioli, lo chef ha pensato a quattro piatti special legati alla tradizione che non possono mancare durante le feste: gnocchi di riso saltati con verdure e pancetta, Sun gan kou rou - pancia di maiale, ripiena di bambù cotto al vapore per oltre sette ore o rombo fritto con dou chi piatto da condivisione e per terminare Granchio Bi Feng Tang fritto con panure di pane e cocco. Gli ordini dovranno essere effettuati entro le 13 del 30 dicembre.

Ristorante Mangiafuoco

Il ristorante Mangiafuoco porta il cenone di Capodanno direttamente a casa dei romani, con consegna gratuita, proponendo un menù ricco e goloso. Tre antipasti, due primi, un secondo, due contorni e dolci. A spiccare, tra i tanti piatti in menù, è il cuoppo di polpettine fritte con mayo alla curcuma dello chef, i ravioli fatti in casa, il filetto di cinta senese al pepe verde. Previsto anche un menù kids con cuoppo di frittini, lasagna classica, polpettine e purè. Il menù ha un costo di 35 euro a persona, per i bambini di 25.

Straforno

Straforno arriva in tutta Roma, con consegna gratuita, anche la sera di Capodanno, proponendo un menù ricco disponibile - su richiesta - anche senza lattosio, gluten free o vegetariano. Si parte con prosecco e chips fatte in casa per proseguire con un mix di antipasti sfiziosi (polpettine di hummus di ceci, carciofi fritti, bruschette. Si prosegue con la lasagna, il brasato di vitella al barolo, dolci e, per finire, cotechino e lenticchie. Per i bambini, invece, Straforno ha pensato ad un menù ad hoc con lasagna, cotoletta, patate al forno, ciambellone e Coca-cola. Il menù ha un costo di 38 euro per adulti e 20 per i bambini.

Alfredo alla Scrofa

Per chi non ama i menù fissi e preferisce ordinare alla carta, Alfredo alla Scrofa propone piatti del menu natalizio a scelta fino al 6 gennaio. Dalla ricca selezione di salumi e formaggi agli antipasti, dai primi (bucatini all'amatriciana, mezzopacchero alla carbonara, tonnarelli cacio e pepe) a secondi e contorni che rispettano ed esaltano la tradizione. Alfredo alla Scrofa da sempre celebra le tradizioni ed è per questo che ha ideato questo speciale menù disponibile sia da asporto che con consegna a domicilio in tutta Roma, per l’intero periodo delle Feste.

Fassangue

Fassangue, in zona Centocelle, locale noto nel quartiere e non solo per le sue specialità a base di carne cruda, propone delle sfiziose "Box di Capodanno". Tre proposte con carne cruda, pronta da cuocere o da grigliare create in collaborazione con Macelleria Caputo. Sono "The Godfather", "Shining" e "C'era una volta in America". Le box sono pensate per 2, 4 o 6 persone e partono da un massimo di 60 euro a persona, sono ordinabili entro il 28 dicembre. Tartare, dadolate, sushi e sashimi di carne e tanto altro ancora, per un Capodanno 2021 da carnivori doc. Tutte le informazioni e le composizioni sono disponibili sulle pagine social di Fassangue.

Dumpling Bar

In Cina, a Capodanno, sono i ravioli a radunare tutta la famiglia attorno alla tavola. Le signore anziane si occupano delle cose più difficili (impasto e ripieni) e i bambini di quelle più semplici e divertenti (schiacciare i tondini delle sfoglie). Per questo il Dumpling Bar in piazza Antonio Meucci, ha pensato di portare a casa dei romani il 31 dicembre dei menu speciali con piatti unici preparati appositamente per la cena di Capodanno. I menù disponibili sono tre: ravioli di carne e pesce, ravioli vegetariani e ravioli di verdure e pesce.

Aqualunae

Il ristorante e bistrot in zona Prati propone un ricercato menù di Capodanno con formula delivery o take away. Un cenone elegante che si apre con tartare di salmone, spuma di avocado e sesamo, per proseguire con vellutate profumate, cannelloni baccalà e champagne, coda di rospo alla cacciatore e terminare con spuma di lenticchie di castelluccio su cialda di zampone, come la tradizione comanda. Il menù ha il costo di 69 euro a persona. Il wine pairing prevede Franciacorta Brut Cru Perdu Millesimato 2011 al costo di 49 euro a bottiglia.

Livello 1

Il ristorante di pesce nel quartiere Eur offre la possibilità di delivery e asporto dei migliori piatti firmati dallo chef Mirko di Mattia per il cenone del 31. Si potrà scegliere alla carta tra 4 antipasti, 4 primi, 4 secondi e 4 dolci, oppure optare per un menu degustazione pensato per le festività: 6 portate dello chef a 90 euro, con selezione di antipasti crudi e cotti, un primo, due secondo e un dolce.

Legs

La birreria-hamburgeria in zona Centocelle resta aperta fino alle 21 il 31 dicembre solo per asporto, offrendo un'alternativa al classico menù del Cenone a tutti coloro che hanno desiderio di cambiare le tradizioni. Burger, ali di pollo, pollo fritto, patate fritte, trippa fritta o menù già composto e, per ogni 25 euro spesi, Legs regala 2 birre.