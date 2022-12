Cenone "da capogiro": per mangiare a Capodanno non bastano 1000 euro

Come trascorrere il Capodanno a Roma: c'è quello in famiglia o con gli amici dove ognuno porta qualcosa, c'è il Cenone nei ristoranti di Roma con prezzi per tutte le tasche, il Capodanno in piazza, gli eventi in giro per la città e poi c'è il Cenone "da capogiro", quello accessibile solo a pochi, con prezzi che superano addirittura i 1000 euro a persona (e le bevande sono anche escluse).

Il Cenone più caro di Roma

Il Capodanno inaccessibile, il più caro di Roma, è il Gran Galà di San Silvestro a La Pergola, il ristorante di Heinz Beck all'interno dell'esclusivo hotel Rome Cavalieri.

Ostrica, nuvola di finocchio e aroma di mandarini, il Fegato grasso d?anatra con albicocche candite e i Tagliolini al tartufo bianco d?Alba con scorzanera ed erba cipollina sono solo alcune delle creazioni dello chef per salutare il Nuovo Anno, il tutto accompagnato dagli spettacolari fuochi d?artificio e dal più

bel panorama sulla Città Eterna. Quando costa tutto questo? 1.450 euro a persona.

Gli altri Cenoni "da capogiro"

Quello firmato da Heinz Beck non è però l'unico Capodanno "da capogiro" della Capitale. Al Salone Eva dell'Hotel Hassler, in piazza Trinità dei Monti, il cenone di Capodanno inizia con un flûte di benvenuto, ostriche e champagne con mela verde e caviale, prosegue con il mantecato di granchio reale, misticanza di alghe e soja artigianale per poi arrivare al Vichyssoise ai funghi porcini, tartufi di mare ed erba limone. L?astice sarà poi l?ingrediente principe della lasagna, accompagnato da carciofi e ricotta. L?ultima portata salata sarà, infine, l?orata in doppia cottura con sedano rapa e zenzero. La Golosa attesa di fine anno accompagnerà le ultime ore del 2022 e, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà con le tradizionali lenticchie servite insieme al tradizionale zampone. La notte proseguirà con la serata danzante con musica dal vivo nell?incantevole Salone Medici. Il tutto ad un costo di 550 euro a persona, bevande escluse.

Declinata in tre menu diverse la serata di San Silvestro al Settimo - Roman Cuisine & Terrace all'interno del Sofitel Rome Villa Borghese. Le proposte della serata, accompagnata da musica dal vivo, saranno: Calice di Champagne con sfiziosità dello chef, Gran crudo di mare e caviale al naturale, Carpaccio di capesante sedano croccante, tartufo nero e briciole di tarallo, Risotto Mantecato alla crema di porcini, spuma di robiola carpaccio di Wagyulem, Variazione di astice blue gratinato e croccante, Granita di pompelmo e champagne, Filetto di vitello da latte in umido alle spezie in crosta di patate e parmigiano, salsa alle nocciole e tartufo bianco, Gran dessert di Capodanno, Zampone e lenticchie e per finire Delizie di Capodanno.

Il menu vegetariano proporrà: Calice di Champagne con sfiziosità dello chef, Tomino croccante tartufato, insalata di sedano e puntarelle, Millefoglie di tuberi, ricotta di bufala e salsa tartufata, Risotto ?Riserva San Massimo ?mantecato al tartufo bianco, Variazione di zucca, crema di pecorino e sfoglie di pane casareccio, Granita di pompelmo e champagne, Carciofi al tegame cotti e crudi con crema di patate al tartufo, Gran dessert di Capodanno, Lenticchie e uva, Delizie di Capodanno. Per i piccoli ospiti invece: Cocktail di frutta analcolico, Crema di pomodoro con riso perline di carote al vapore, Tortelli ripieni ai formaggi dolci saltati al burro d?alpeggio, Rombo impanato e dorato con crema di spinaci, oppure, Tagliata di vitello in padella con zucca e funghi saltati, Tortino caldo al cioccolato e Delizie di Capodanno.

I tre menu hanno costi che variano dai 550 euro ai 600 euro a persona, anche in questo caso bevande escluse. Per i bambini fino a 12 anni il menu viene 190 euro a persona.

Un Cenone di lusso nella notte di San Silvestro, dunque, può superare di gran lunga i mille euro per una coppia. Ci sono ristoranti che scendono di poco, con menu che si aggirano tra i 300 e i 490 euro a persona. Menu ricercati, viste mozzafiato, calici di champagne che, per molti, resteranno solo un sogno proibito.