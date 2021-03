Empanadas e cocina al disco: i sapori dell'Argentina alla conquista di Marranella

Un nuovo regno delle Empanadas apre al Pigneto. Ceibo, questo in nome del locale che aprirà il 21 marzo in via Bartolomeo Perestrello 35-37 a pochi passi dalla caratteristica via del Pigneto e non distante dalla fermata della Metro C in piazza Roberto Malatesta. Uno spazio di condivisione che punta - soprattutto in un periodo come questo - a risvegliare quelle emozioni di cui tutti sentono la mancanza, attraverso il gusto.

Il Pigneto si prepara ad accogliere una cucina colorata, frizzante e gustosa come quella argentina. Specialità di Ceibo sono Las Empanadas: da gustare come piatto principale al tavolo o da ordinare in formula delivery. In menu anche le mini empanadas per un aperitivo stuzzicante da condividere con gli amici.

La cocina al disco

La cocina al disco è una vera novità sulle tavole romane, che arriva dalla tradizione gastronomica radicata nelle campagne argentine, una particolare tecnica che permette la cottura di cibi rendendoli particolarmente saporiti e gustosi. Si tratta di quel disco che un tempo i contadini utilizzavano per arare la terra, un dispositivo circolare metallico, simile a una padella, con un foro al centro, al quale di solito vengono aggiunte tre gambe e due maniglie.

Può essere utilizzato all'aperto, diretto sul fuoco o anche in cucina e dà origine a una varietà di piatti dagli stufati agli achuras, tutti tipi di carni e l'immancabile barbecue.