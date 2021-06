Aromi del Mediterraneo e sapori del Sud America: c'è una nuova "Casa" del gusto in via Veneto

Dopo Casa Carmen, ristorante aperto a Fregene la scorsa estate, arriva Casa Marcelo questa volta nel cuore di Roma.

“Marcelo è il marito di Carmen ed è un uomo forte, saggio, legato ai prodotti della terra e alle note forti della cucina messicana. Ama viaggiare e cucinare, ricordo ancora le sue pentole fumanti", lo raccontano Annalisa Polo e Roberto Tomasini, già proprietari di Casa Carmen appunto, annunciando la nuova apertura in Via Vittorio Veneto 173.

L'inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 24 giugno. Casa Marcelo si presenta ai romani come un posto che alterna influenze spagnole e un giro del mondo attraverso gli aromi del Mediterraneo e i sapori di tutto il Sud America.

"Ci siamo subito innamorati degli spazi di questo locale. Al centro di Roma ma allo stesso tempo molto internazionale, materico. La sala interna è grande e d’impatto, perfetta per creare un gemello della nostra Casa Carmen in una delle vie più note del centro della capitale. Ci ha trasmesso immediatamente stabilità ed energia, le linee squadrate i dettagli in ferro erano perfetti per creare Casa Marcelo”, afferma Annalisa Polo.

Casa Marcelo parte da un’idea di ristorazione dall’ampio respiro internazionale. In cucina c'è l chef Alessio Procaccini, che dopo grandi avventure tra Tenerife e Barcellona, torna a Roma con tanta voglia di fare e sorprendere. Classe 1990, sedici anni di lavoro in cucina dopo la formazione al Gambero Rosso e un amore per la cucina spagnola e la ricerca.

Cosa si mangia a Casa Marcelo

Tra gli antipasti ci sono i Pimientos del padròn, i classici frigitelli fritti serviti con sale maldòn e le Croquetas de jamon ( le crocchette di prosciutto con mayo al lime e pepe rosa). E poi chorizo, queso frito e Ceviche de lombo. Ampia scelta di tostadas con ingredienti sempre freschi e salse home made e selezioni di Jamon iberico stagionato, salumi e formaggi spagnoli.

Tra i primi spiccano il Raviolone ripieno di stinco di maiale e bufala in salsa di datterini e le Mezzelune ripiene di carne al chimichurri in salsa di zafferano e gocce di basilico. Le carni la fanno da padrone con le Costolette di maiale iberico con mostarda e miele, il classico Segreto iberico alla griglia con platano fritto, la Baca Galiziana e il T-Bone argentino.

Particolare attenzione anche al bar, messo nelle mani di Felicia De Stasi, allieva di Max La Rosa, con cui ha elaborato una carta dei cocktail d’autore, fresca e creativa. Si va dai grandi nomi come Negroni e Gin Tonic alle tante novità da tutto il mondo. In sala Letizia Di Bella, direttrice di sala e sommelier che ha definito una carta dei vini che parte dei tesori del nostro territorio e esplora senza paura il mondo spagnolo e venezuelano. Concludono il locale una pasticceria a vista con le creazioni espresse di Flavia Barberi, proveniente dal mondo del Gambero Rosso, con tanta voglia di mettersi in gioco con questa nuova avventura.