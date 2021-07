Ostriche, Atun Encebollado, polpo alla brace: a Fregene l'osteria di mare che "sogna il Messico"

Fregene, le sue ampie spiagge, il lungomare pieno di stabilimenti e ristoranti sul mare. E' senza dubbio questa una delle mete più apprezzate dai romani nel periodo estivo, la più scelta dai giovanissimi per una giornata di sole e mare. Ma c'è anche chi, da un anno a questa parte, ha voluto spezzare la routine "fregenese" presentando un progetto gastronomico interessante, diverso, non proprio in riva al mare.

Parliamo di Casa Carmen, non la solita Osteria di Mare, aperta un anno fa a qualche metro di distanza in più dalla spiaggia rispetto alle altre attività ristorative della località balneare. Un indirizzo che suggeriamo a chi crede che un pranzo o una cena al mare non siano solo "spaghetti con le vongole" e "frittura".

Casa Carmen, infatti, pur inserendo alcuni grandi classici nel suo menù, punta su altro. Su una cucina che arriva dal Messico, da Tulum, dove Carmen e Marcelo, una coppia del posto, hanno accolto Roberto Tomasini e Annalisa Polo soci di Casa Carmen, rimasti incantati dalla loro cultura, dal loro stile di vita e dalla loro cucina, tanto da portare tutto questo fino a Fregene. Una cucina che da Tulum passa per Formentera e sbarca sul litorale romano.

"Carmen è una signora di Tulum che ha un “hacienda“ dove tutti noi abbiamo dormito e cucinato con lei e la sua famiglia, raccolto le verdure del suo orto. Insomma è il nostro posto del cuore.”

Un salottino cool, con tavoli in legno, lampadari in vimini, cuscini variopinti e tovagliette di paglia. Due aree esterne (più suggestiva quella all'ingresso, più intima la seconda nel retro del locale) e un'area interna spaziosa e con aria condizionata.

Ci sentiamo di consigliarvi Casa Carmen soprattutto per la sera. Nel periodo estivo - non trovandosi direttamente sul mare - a pranzo fa molto caldo, (non a caso nella fascia del lunch il ristorante è aperto solo nel weekend). A cena, invece, l'atmosfera si fa suggestiva, tra luci, colori e quei sapori che dal Messico atterrano a due passi da Roma.

Cosa di mangia da Casa Carmen

Non i soliti piatti di mare dicevamo. E ci spieghiamo meglio. Nel menù di Casa Carmen si trovano sì i grandi classici, come gli spaghetti con le vongole, il soutè di cozze, il gran fritto di calamari e gamberi, ma non sono questi i piatti che caratterizzano il ristorante e per cui vi consigliamo di andare. Nel ristorante di Fregene la cultura gastronomica delle citta di mare messicane e spagnole incontra quella italiana e ne nascono dei piatti assolutamente interessanti.

In cucina c'è lo chef Andrea Fava cresciuto nel rispetto per la stagionalità dei prodotti ittici e una grande passione per tutto quello che riguarda la cucina mediterranea. Approdato da non molto sul litorale di Fregene, lo chef ha compreso sin da subito la mission di Casa Carmen - come ha spiegato a RomaToday - elaborando un menù che è un viaggio tra Spagna e Italia, che disegna nel piatto con i colori e le forme del Mediterraneo, sognando le coste del Messico.

In particolare vi suggeriamo di ordinare le Ostriche alla brace servite con burro alle erbe, vinaigrette e porro croccante, le Croquetas de Bacalao (crocchette di baccalà alla spagnola, croccanti fuori e che si sciolgono in bocca, ideali anche per i bambini) l'Atun Encebollado (tonno nostrano sott'olio fatto in casa su composta di cipolla e paprika). Da assaggiare anche il Camarones frito (mazzancolla in panatura croccante e maionese allo zafferano).Tra i primi i must sono le Trenette al ragù di cozze e il Risotto con gamberi, bisque e zest di lime. Il pesce alla brace è quello che vi suggeriamo per i secondi, poiché Casa Carmen vanta una griglia esterna dove il polpo arrostito e il pescato del giorno grigliato la fanno da padroni.

A completare l'offerta è il bar incentrato su gin, sangria e rum come un leit motiv estivo per portare gli ospiti tra Tulum e Formentera.