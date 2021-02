Dalle tagliate alle polpette: 7 indirizzi dove ordinare carne a domicilio a Roma

Che sia un hamburger o una tartare, che sia una box variegata o un meat sushi, tante sono le proposte in città per chi vuole soddisfare quella irrefrenabile voglia di carne "a domicilio"

Arriva per tutti quel giorno in cui non si ha alcuna voglia di cucinare. In quel caso le proposte di asporto e delivery nella Capitale certamente non deludono. Dalle pizze da ordinare in città al sushi, sempre più amato dai romani, fino ai pokè, altra tendenza molto apprezzata soprattutto a pranzo.

E se, invece, venisse voglia di carne?

Soprattutto dall'inizio del Covid ad oggi, tanti ristoranti di carne a Roma si sono rimboccati le maniche per portare le loro pietanze direttamente nelle case dei romani. Si va dalle tartare al sushi di carne, per chi ama la carne cruda. In alternativa sono tanti gli hamburger o gli altri panini ripieni di carne (salsicce, pulled pork) e poi non mancano le mitiche polpette, le tagliate e tanto altro.

Quell'irrefrenabile desiderio di carne, dunque, può essere soddisfatto al 100 per cento nella Capitale. Ecco alcuni indirizzi dove poterla ordinare con servizio delivery.

Per gli amanti della carne cruda

Foto da Facebook @fassangue

I carnivori doc la carne la mangiano anche cruda, anzi: la amano cruda. Tra gli indirizzi da segnare per ordinare tartare e sushi di carne di qualità direttamente a casa, segnaliamo Fassangue. Una bottega della carne cruda a Centocelle (via delle palme 76/A) che ha attivato il servizio d'asporto e anche il delivery, suddividendolo giornalmente nelle varie zone di Roma.

Il macellaio a casa

Per chi la carne la vuole ordinare, ma anche cucinarla a casa, un'opzione interessante sono le box di Dol (Di Origine Laziale). In particolare DOL Meat è la box per gli amanti della carne di qualità, contenente una selezione di carne a filiera territoriale proveniente da allevamenti sostenibili e con animali allevati al pascolo presso la Società Agricola Rossi, nel cuore del basso Lazio. La box, di circa 3,2kg, comprende una ricca varietà di carne e preparati, da arrosticini a bistecche di lombo di maiale, da fettine panate ad hamburger.

Burger e "Stra-panini" a domicilio

Andiamo ora a San Basilio, da Straforno, ormai diventato il regno della pizza alla brace a Roma, ma sempre più apprezzato anche per gli altri piatti. In primo piano ci sono i burger, dal "Gricio" per gli amanti dei sapori romani doc, al "Mortazza" per chi al burger di manzo vuole aggiungere la mortadella Igp Bologna con pistacchi, per chi non ama le salse c'è il Rocket Cheese Burger (anche in versione double bacon) tutti accompagnati da chips classiche di patate. Da non perdere di vista anche gli "stra-panini" a base di carne, ripieni di straccetti, pollo, salsiccia.

Pulled Pork, costolette, pork strips

Foto da Facebook @porknroll

Chi di carne se ne intende non può perdere l'occasione di assaggiare - anche delivery - le prelibatezze di Pork'n'Roll. I panini anche in questo caso fanno gola, da quello con pulled pork a quello con pecorino, salsiccia e cicoria. Non mancano i piatti di carne, grandi protagonisti, dalla grigliata mista alle costolette laccate al whisky, fino allo stufato (spezzatino di maiale cotto lentamente con birra scura, accompagnato da bruschette e patate arrosto). Golosissime le Pork Strips, striscioline croccanti di maiale panate e fritte accompagnate da salsa country.

Alette e tagliate di pollo a volontà

Per chi ha voglia di cambiare ogni settimana ma restando rigorosamente fedele alla carne (buona, ovviamente!) in zona Appio-Claudio c'è un posticino da tenere d'occhio. Si tratta di Morbido in via Sestio Calvino 162, aperto da non molto, ma divenuto già punto di riferimento per carnivori in zona. Qui gli antipasti sono a base di tartare e si prosegue con alette di pollo in versione classica, paprika e miele, barbeque e ancora tagliate, burger al piatto o nel panino, tutto ordinabile tranquillamentee a casa.

Polpette e non solo

Foto da Facebook @mariolina

Quella voglia di polpette, al sugo, in bianco, di manzo, di bollito. I romani non sanno resistere e allora Mariolina, da Monti, le porta direttamente a casa, tutti i giorni, dalle 12 alle 16. Le più amate sono quelle di manzo con sugo e pane tostato, da provare anche quelle alla trippa. In alternativa, per gli amanti della carne, Mariolina (in via Panisperna 222A) ha da proporre anche un'interessante selezione di burger.

Tra cruditè e ricette pugliesi

Una ricca selezione di tartare e carpacci di manzo, ma anche grigliate, tagliate, filetto, galletto ruspante e molto altro. A consegnarle a casa è The Meat Market Bologna (in via Ravenna). Il menù è veramente ricco e variegato: tanti tagli diversi, specialità pugliesi (come le bombette) e le carni dal maturatore, fiorentina, chianina, scottona e tanti altri tagli.