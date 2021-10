Da Eataly i nuovi corner degli chef Roy Caceres e Cristina Bowerman

Riaprono anche tutti i corner e i ristoranti dello store romano. È un autunno ricco quello di Eataly Roma: novità, grandi ritorni e nuovi piatti da provare. Due le nuove aperture da evidenziare: Carnalito, lo spin off di Carnal dello chef Roy Caceres al piano terra e Bowie, il concept pop della chef Cristina Bowerman, al secondo piano.

Cosa mangerete da Carnalito

La prima novità è quella di Carnalito, costola di Carnal, il ristorante in salsa sudamericana che lo chef Roy Caceres ha aperto a Prati circa un anno fa. Lo chef colombiano porta così nella Piazza di Eataly, al piano terra dello store, una versione street food del suo format di cucina sudamericana, fortemente contaminata dalla lunga permanenza in Italia. Tacos, empanadas, tortillas e tostadas da mangiare in un “morso sabroso”, con materie prime locali e nazionali come il maiale nero reatino, il formaggio di malga trentino, il pescato locale fresco e molto altro.

Foto @Carnalito

Un “melting pot” da scoprire che accomuna sia la filosofia culinaria dello chef colombiano, sia le intenzioni gastronomiche di Eataly, che si scopre in piatti come il Taco del Tirreno: alla base una tortilla home made di mais bianco, con sopra una mayo di chipotle, pescato del giorno in pastella croccante e salsa ají e lime, che insieme donano una sensazione di freschezza; oppure il Taco del Pastor, in cui il maiale nero reatino marinato all’achiote si sposa con l’ananas arrostito, al cipollotto, al coriandolo e al mayo di chipotle. E ancora i piatti perfetti da passeggio come le Empanadas, mezzelune di mais croccante ripiene di carne affumicata, o di patate e provola, o “alla pescatora”, e i golosissimi Churros alla cannella con dulce de leche e gelato alla ricotta romana. L’esperienza si completa con i cocktail alla spina, frutto della collaborazione con gli amici del cocktail bar di Trastevere Freni e Frizioni, che hanno realizzato una linea di ready to drink perfetti per accompagnare i piatti di Carnalito.

Cosa mangerete da Bowie

Il format street food della chef Cristina Bowerman si chiama Bowie ed è la linea di cucina pop dal menù internazionale e dall’anima italiana, studiata dalla chef nata in Puglia, con esperienze negli Stati Uniti e un ristorante stellato a Trastevere. Il virtual brand di Bowie (finora si potevano assaggiare i suoi piatti solo ordinando il delivery) incontrerà dal vivo il pubblico di Eataly Roma a partire dal 20 ottobre fino a fine dicembre.

Foto @Bowie

Un’opera di “Democratizzazione del gusto”, piatti insoliti e ricercati, proposti a un prezzo popolare e ora tutti da degustare al tavolo in un locale unico. Proposte veloci, estroverse, irriverenti, informali e goduriose: dal Croque monsieur fatto con due strati di pane tostato, mayo alla senape antica, ciauscolo, pastrami di lingua, giardiniera artigianale e fonduta di grana padano Dop al Gyoza picchiapò e gricia: yaki-Gyoza ripieno di picchiapò in bianco e accompagnato da salsa alla gricia. Celebre la Sfera di tiramisù glassata al cioccolato. I piatti di Bowie sono un mix di suggestioni d’Oriente, icone dello street food tricolore, incontri fra le cucine di paesi diversissimi fra loro come la Francia, gli Usa, il Messico e il Giappone.

Ad accompagnare lo street food di Cristina Bowerman, i drink artigianali in bottiglia di The Key Cocktail e la selezione di Birra del Borgo.