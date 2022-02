Tacos, fajitas e pulpo crocante: nuovo ristorante messicano apre a Trastevere

Carmen – Bodega Mexicana, nuovo ristorante messicano apre nel cuore di Roma e porta un po’ di Centroamerica nella Capitale. Il nuovo locale si trova a Trastevere, in Via del Politeama 13.

Dal design ai colori della location, dall'atmosfera all'inconfondibile profumo delle pietanze, Carmen punta a far vivere un viaggio surreale e suggestivo in Messico. Il locale si ispira al Dia de los Muertos, la festa messicana più conosciuta, risultato del mix di culture che si sono susseguite (Aztechi, Toltechi). Quel mix si ritrova dentro la location: nei murales che vestono le pareti, nella scelta dei complementi e nell'imponente cielo fiorato che ricopre il soffitto del cocktail bar.

L’idea di Carmen nasce dall'amore per la ristorazione di quattro ragazzi e porta a Roma il divertimento della Playa del Carmen. "Premetto che ho un debole per la cucina messicana; un giorno - racconta Gian Maria Diano, uno dei soci - eravamo nel nostro ufficio e con i miei soci volevamo creare qualcosa di nuovo oltre Amazõnia (ristorante fusion di sushi brasiliano) che già abbiamo. Così abbiamo pensato di portare nella città più bella e più antica la vera cucina messicana con un ristorante alla moda dove nulla è lasciato al caso; a questo abbiamo aggiunto un ingrediente che lo rendesse perfetto: la nostra innata voglia di fare festa che portiamo in ogni nostro locale".

“Il nostro obiettivo - aggiunge Lorenzo Macci altro socio di Carmen - Bodega Mexicana - è portare le persone in Messico grazie alla musica, al cibo e ai colori. Dare quella sensazione di trovarsi dall'altro parte del mondo stando nel cuore della nostra splendida Roma. Vogliamo regalare un'esperienza unica".

Nel nuovo locale trasteverino i piatti storici messicani incontrano il quartiere che rappresenta la Roma più antica. Il menù - con un’offerta di oltre 30 portate - propone tacos di pesce o carne, le fajitas, platano fritto, chicken bolas, pulpo crocante, solo per citarne alcuni, e poi i cosiddetti especiales del menù, tra cui il carmen burrito. Carmen - Bodega Mexicana non si limita all'offerta culinaria ma è anche Cocktail Club, con protagonisti del concept Tequila e Mezcal.