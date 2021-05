Mangiare burger gourmet in un container navale: nuova apertura a Roma Sud

Cargo Burger Lab apre a Roma. Un container navale all’interno di un'ex segheria, una location suggestiva familiare e piena di cose buone che inaugura in zona Dragona, precisamente in via Ippolito Desideri 63.

La pandemia non frena, dunque, la voglia di dare spazio a nuovi progetti. Carbo Burger Lab vuole essere proprio questo: un viaggio pieno di entusiasmo in una fase difficilissima come quella che tutti stiamo attraversando. Carbo Burger Lab ospita una fucina culinaria di burger gourmet abbinati ad oltre 40 etichette di birre artigianali.

Un viaggio dunque in salita - per i gestori di Cargo - ma che non frena la voglia di stare insieme e di ritrovare le vecchie, sane, abitudini della socialità e dello stare insieme.