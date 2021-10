Carbonare de Roma: la ricetta dello chef de Il Barrocciaio 1964 di San Lorenzo

In via dei Salentini, nel cuore del quartiere San Lorenzo, Il Barrocciaio 1964 propone piatti che si ispirano alla cucina toscana e romana. Alla guida del ristorante, la creatività e i piatti dello chef Diego Beretta, la cui cucina è studiata nei minimi particolari. Minuziosa la selezione delle materie prime per la realizzazione di ogni piatto, ognuno dei quali cela uno studio approfondito delle tecniche di lavorazione.

RomaToday lo ha incontrato per conoscere la sua versione di Carbonara. Il piatto più famoso a Roma qui è a base di fettuccine al carbone vegetale, che danno al piatto la veste e il nome di Carbonera, guanciale di cinta senese e crema pasticcera (salata) per quanto riguarda la crema.

