La top 10 delle carbonare più stravaganti (e dove mangiarle)

La carbonara non si tocca. Sono in tanti a pensarla così, soprattutto a Roma. Il primo piatto della cucina romana, tra i più amati al mondo, è una ricetta sacra. Eppure in tanti, nel mondo, la ripropongono e stravolgono in maniera singolare, per non dire inconcepibile.

L'ultima carbonara a far infuriare la rete è stata quella al pomodoro pubblicata dal New York Times e, in occasione del 7° Carbonara Day - che si festeggia il 6 aprile con una maratona sui social - L'Unione Italiana Food ha stilato l'elenco delle 10 carbonare più estreme, di quelle stravaganze che fanno rabbrividire i romani e tutti gli amanti del tradizionale piatto noto in tutto il mondo.

Le 10 carbonare più strane del mondo

Gli estremisti della carbonara spaziano dall'audace, al gourmet, allo scriteriato: dal Kenya arriva la "no cream” Carbonara, mentre è indiana la Almost Carbonara, che toglie l'uovo ma aggiunge broccoli, mais, latte di soia e salmone scottato. Dalla Francia, dove 7 anni fa partì il carbonara-gate, la propongono col prosciutto (ma l'uovo è stracciato). Gli scienziati del CERN, in Svizzera, la mangiano con pancetta bollita e contorno di verdure grigliate, e la pasta sembra irrimediabilmente scotta… dal Texas arriva la Udon Carbonara, dal Delaware la variante Paleo, zucchine e cipolla, ma senza formaggio e uova… e con pasta di farina di kassava. In Missouri la preparano con pancetta, scalogno e bacon croccante, in Florida con le capesante. Dall'Italia arriva la variante al pistacchio e burro, mentre il primato degli orrori arriva dalla California, come la carbonara con cavoletti di bruxelles viene servita con pane all'aglio, pollo e gamberi.

Oltre alle carbonare degli estremisti la ricerca dei pastai italiani ha fatto emergere che il 36% delle carbonare sono "sbagliate", tanto che è un po' azzardato chiamare "carbonare" e che vivono prettamente all'estero. Il 61% delle preparazioni restano fedeli alla purista #TheRealCarbonara o aggiungono ingredienti e variazioni sul tema accettabili (4%). A questo proposito i pastai ricordano che, secondo la tradizione condivisa, infatti, la ricetta originale è composta dal "quintetto di solisti" pasta, uovo, pecorino, guanciale, pepe, che esperti e chef più o meno autorevoli, in mancanza di documenti inoppugnabili, ritengono oggi gli unici ingredienti ammessi.