Carbonara Day 2021, il 6 aprile si festeggia il piatto romano più famoso

Anche se è il secondo ai tempi del Covid, anche se quest'anno i ristoranti saranno chiusi a causa della pandemia, Roma e il mondo intero non dimenticano di festeggiare il piatto simbolo di romanità per eccellenza: sua maestà la carbonara.

Appuntamento per tutti, sui social, il 6 aprile, per festeggiare insieme - anche se in maniera virtuale - il Carbonara Day 2021. Foto, stories, post, ricette, saranno protagonisti di una giornata tutta dedicata alla tradizionale pasta romana. Ognuno potrà preparare la propria carbonara, immortalarla e condividerla con l'hashtag #carbonaraday.

Tanto amata, ma anche tanto dibattuta, negli anni la carbonara è stata spesso esaltata, rivisitata, modernizzata, trasformata, talvolta - purtroppo - anche rovinata. Una cosa è certa: ogni qualvolta si parla di carbonara - nel bene o nel male - l'argomento diventa subito un trend ai primissimi posti.

E così sarà anche il prossimo 6 aprile. Un giorno dopo Pasquetta, due dopo Pasqua, proseguiranno i festeggiamenti a Roma e non solo grazie alla ricorrenza indetta, ormai da anni, da Ipo (International Pasta Organization) e Unione Italiana Food.

Un'appuntamento che torna puntuale il 6 aprile, un po' diverso dagli scorsi anni (ad eccezione del 2020). Un evento social che quest'anno ha una missione ancora più importante: quella di portare sorrisi e divertimento nelle case in un periodo duro come questo.