Carbonara al pomodoro: il web insorge contro la ricetta che arriva da New York

C’era una volta la carbonara. Poi è stata rivisitata e si è trasformata in qualcosa che, in comune con il piatto forte della cucina romanesca, conserva solo l’uovo.

Sulle pagine del New York Times, il critico culinario Kai Chun, si è lanciato in una rivisitazione che ha fatto raggelare il sangue nelle vene di ogni romano. Per preparare la carbonara, pur consapevole del tradizionale impiego di guanciale, suggerisce di usare la pancetta che dovrebbe arricchire il piatto di una piacevole nota affumicata.

Non c’è però solo la variante “bacon” nella rivisitazione. Chun ha infatti suggerito un’altra innovazione che, però, ha incontrato davvero pochi apprezzamenti a Roma. Per il critico culinario infatti andrebbe provato con “smooth sauce”, vale a dire la passata di pomodoro che regala al piatto, secondo lui, un tocco luminoso.

La ricetta ha fatto il pieno di critiche. I più attenti hanno notato un errore anche nella versione tradizionale che lo chef del NYTimes ha elencato, inserendo il parmigiano anzichè il pecorino. Ma è stato soprattutto il ricorso al pomodoro che ha scatenato l’ilarità del web. “Con il pomodoro è un’amatriciana, con le uova una carbonara” hanno sottolineato i più benevoli. Il giudizio più diffuso è stato anche quello più netto:“E’ un orrore”. Difficile, a Roma, non essere d’accordo.

Tomatoes might not be traditional in carbonara, but they lend a bright tang to this dish. https://t.co/MvyTzcNIMH