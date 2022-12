Cenone di Capodanno a Roma, dove? I ristoranti aperti con menu e prezzi

"Che fai a Capodanno?", in quanti ve l'hanno già chiesto? La fine del 2022 è ormai imminente e - senza restrizioni - si torna a festeggiare al 100 per cento. Tornano le feste nei locali, gli spettacoli teatrali con brindisi finale e si aprono le porte dei ristoranti romani, per regalare una serata di gusto e festa.

Se, a pochi giorni dal 31 dicembre, non sai ancora cosa fare, ecco una lunga lista di Cenoni nei ristoranti di Roma, menu per tutti i gusti e tutte le tasche.

Menu sopra i 100 euro

Flora Restaurant e Flora RoofTop Terrace - via Vittorio Veneto, 191

Al Flora Terrace Carpaccio di gamberi rossi con agrumi e lamelle di carciofi affumicati alle erbe di bosco, i Maltagliati al nero di seppia con calamaretti spillo, pomodorino Igt laziale confit e la Tataki di tonno con estratta di salsa al mango, indivia belga brasata alla paprika dolce. Ma il 31 dicembre si festeggerà anche al Flora Restaurant con un menu altrettanto intrigante e appagante che vedrà, tra gli altri piatti, il Lombetto di agnello in crosta di semi di papavero e indivia belga e la tartelletta alla mousse di cioccolato bianco ai lamponi. E a mezzanotte l’immancabile cotechino con le lenticchie. Accompagnerà entrambe le proposte un intrattenimento musicale dal vivo.

Cenone di Capodanno sul Flora RoofTop Terrace: 260 euro a persona vini inclusi e musica live

Cenone di Capodanno al Flora Restaurant: 160 euro a persona vini inclusi e musica live

Taki OFF - Via Marianna Dionigi, 62

Crudo di gambero salsa teriyaki con carciofo alla giudia e caffè, Capesante con fegato grasso e umeboshi. Due i primi piatti: Linguine all’astice con crema di mandorle e panko atturunatu e Anguilla con riso glutinoso, cavolfiore croccante e crudo. Ultima portata salata prima del dessert sarà caratterizzata dallo Scampo fritto con crema pasticcera salata allo yuzu e topinambur. Un dessert di castagne, zucca, banana e aceto balsamico traghetterà al nuovo anno e, alla mezzanotte, non mancherà l’irrinunciabile cotechino con le lenticchie.

Prezzo menu degustazione Capodanno: 250 euro a persona con flûte di Champagne

Giulia Restaurant - Lungotevere dei Tebaldi, 4/4a

Si inizia con Pane, burro e caviale. Si prosegue poi con Carciofo, genziana, arachidi e mentuccia, Crudo di pescato con latticello indivia e Carcadè e in fine Canocchie alla brace, verza, uovo di trota e “O pere e ‘o musso”. Per primo uno sguardo alla Francia con i Ravioli di “zuppa di cipolle”, foie gras, lumache e acetosella seguiti da Tubetti con ostriche, tartufo e tamarindo. Un secondo di carne tra il dolce, il piccante e l’aromatico come il Piccione, fico secco, rafano e cavolo nero per concludere la degustazione prima del dolce e delle tradizionali lenticchie. Seguono infatti il dolce con Cioccolato bianco, cavolfiore, arancia rossa e zafferano e le Lenticchie con cotechino per festeggiare la fine dell’anno. In ultimo Struffoli.?

Capodanno: 210 euro a persona, bevande escluse - Abbinamento vini 110 euro a persona

Elegance Cafè Jazz Club - via Francesco Carletti, 5

“S(w)inging the New Year” è il titolo della serata che il 31 dicembre vedrà sul palco la formazione di Giulia Lorenzoni 4et, impegnata a coinvolgere gli ospiti con le sonorità tipiche della Golden Era del jazz. Due i menu ideati per la serata. Il primo, “All that jazz”, dopo l’entrée di benvenuto, si lascia scoprire attraverso Ostriche gratinate, Tartare di manzo su osso e midollo e zabaione al whiskey, French toast speziato, foiegras e chutney di albicocche, Prosciutto di tonno al cajun – rigorosamente fatto in casa dallo Chef – e ancora, Tortelli di patate dolci, bacon e sciroppo d’acero e Filetto alla Wellington con salsa Périgueux a base di tartufo e marsala. Il secondo menu è appositamente pensato per i vegetariani – disponibile, su richiesta, anche in versione vegana – e nel suo costante richiamo alla musica prende il nome di “Blue in green”: dopo l’entrée dello Chef, giunge in tavola un’Insalata di mele, barbabietole noci e caprino, seguita dalla Patata al cartoccio, panna acida e tartufo nero. Si prosegue con Funghi selvatici alla creola in tempura e maionese allo champagne, per poi assaporare il caldo abbraccio di una Vellutata di topinambur, nocciole e taleggio. Nella versione vegetariana, i Tortelli di patate dolci, sono abbinati alle noci pecan e sciroppo d’acero e si conclude con il Cavolfiore arrosto cajun.

Entrambi i menu chiudono in dolcezza con il Panettone al cucchiaio, una variazione del tipico dolce natalizio proposto in due consistenze, spuma e crumble, abbinato a un gel allo zabaione e canditi.

Costo: 170 euro con acqua + brindisi di mezzanotte, (vino e drink esclusi)

Aventina - via della Piramide Cestia 9

Da Aventina il menù degustazione della cena di San Silvestro si struttura tra gusto e tradizioni. Amuse bouche con Polpettina cacio e pepe su crema di cicoria alla quale seguono gli antipasti, Carciofo alla brace con maionese all'aglione e lardo di Arthur’s Mountains Meat in vendita al banco e Carpaccio di manzo, brodo di funghi, gel di nocciole. Si prosegue con Tortellini in brodo di Mauro Secondi chiusi a mano e Riso Meracinque carnali classico al salto con zucca, porcini fritti, fonduta di gorgonzola dolce, sia i tortellini che il riso sono prodotti che si trovano sempre in vendita. Per secondo Guancia brasata al barolo Forte Masso Castelletto con puntarelle alla romana. Si conclude prima della mezzanotte con il Millefoglie con crema chantilly e lamponi e gli immancabili delle feste Pandoro e Panettone che sono rispettivamente di Giancarlo Perbellini e Vincenzo Tiri. Dopo la mezzanotte si chiude ovviamente con Cotechino e lenticchie, entrambi in vendita nella bottega e prodotti il cotechino dalla Salumeria Regnani e le lenticchie di Orto del Sole nei monti Sibillini.

Prezzo menù vini esclusi 100 euro p.p. (solo prenotazioni telefoniche 06 66 594 151)

Il Marchese - Via di Ripetta, 162

Per il cenone di San Silvestro, il cuoco Roppo ha ideato un avvolgente menù degustazione, elegante e tradizionale allo stesso tempo, come le due anime del ristorante, quella del marchese e quella del carbonaro. Per aspettare la mezzanotte, si parte con un’Ostrica di benvenuto, seguita da un Carpaccio di ombrina marinata, gel di pompelmo, zucchina e menta, Gamberone in tempura, zucca e castagne e Tonno rosso alla cacciatora con erbe amare. Popolo e nobiltà si misceleranno felicemente anche nei due primi piatti: lo Gnocco alla romana broccoli e arzilla e il Risotto all’ortica, tartare di ricciola e ricci di mare. A chiudere il menù del cenone più atteso dell’anno, il Cuore di baccalà a vapore, la sua maionese, crema di panzanella, tartufo nero e salicornia seguito da una selezione di dolci natalizi.

Menù degustazione Cenone di San Silvestro: cena e brindisi (fino alle 00:30) - 180 euro; cena, brindisi e tavolo riservato dopo cena con una bottiglia di Champagne (fino alle 03:00) - 230 euro; dopo cena con tavolo riservato e bottiglia di Champagne (max 5 persone da 00:30 alle 03:00) - 250 euro; dopo cena con due drink inclusi - 50 euro.

Don Pasquale - Maalot - Via delle Muratte 78

Menu di San Silvestro

Ostrica, Champagne e Foglia d’oro

Gambero rosso, Spuma di Cocco e Pecorino, riduzione di Bisque

Carpaccio di Dentice, Miso e Frutti rossi

Risotto agli Scampi, Caprino e Limone

Tagliolini, Burro al Dragoncello e Caviale

Astice, Tartufo e Salsa Bernese

Taco Cioccolato, Mascarpone e Lamponi

Tradizionale Brindisi di Mezzanotte con Lenticchie e Cotechino

260€ p.p. Bevande escluse

Eggs - Via Natale del Grande, 52

Cocktail di San Silvestro

L’u...ORO - Crema di patate, caviale e oro

Cappon magro - Terrina di branzino, salmone, gambero, patate, barbabietola, carote e salsa verde

Maritozzo con pulled pork

Tartare royal e tartufo - Tartare di fassona, salsa olandese al foie gras e tartufo nero



Tonnarello bottarga lime e tartare di gambero rosso

Carbonara sbagliata con tartufo - Gnocchi alla carbonara, zabaione salato, crema di pecorino, guanciale e tartufo nero



L’uovo di seppia (ispirato da Pino Cuttaia) - Seppia e tuorlo cotto a bassa temperatura

Faraona nel bosco - Coscia di faraona farcita con uovo di quaglia, castagne, prugne, crema di zucca e vinaigrette ai lamponi



Bignè zola e cioccolato ruby - Bignè ripieno di gorgonzola e cioccolato rosa

Ovosodo - Cioccolato bianco, mousse di yogurt greco e mandarino



Panettone artigianale e zabaione

Frutta fresca e secca



A mezzanotte brindisi con Champagne Cuvée Reserve Brut - Gallimard

Fagottino con lenticchie e cotechino

Scatola del buon augurio

120 € p.p. bevande escluse

Grand'Hotel Gianicolo - ristorante La corte degli Archi

Mix di appetizer con cocktail di benvenuto

Selezione di pane e focaccia fatti in casa

Mosaico di pesce burro, fumo, alghe nori e mela verde

Raviolo cacio e pepe, cicala di mare e limone bruciato

Risotto burro acido, astice e ‘nduja

Seppioline e beccafico, topinambur e carciofo

Panettone e yuzu

Lenticchie e cotechino della tradizione e Champagne della loro riserva

Selezione di vini della cantina, soft drink, acqua



Inizio cena ore 20:30

Live music

Menù Cenone di Capodanno (150 € p.p.).Disponibile menù carne e bambini a richiesta. Sono disponibili, con supplemento, diversi vini a scelta dalla nostra carta)

Jackie O' - Via Boncompagni 11

Entrée dello Chef

Carpaccio di tonno affumicato, puntarelle, salsa di alici e pepe rosa

Gnocchetto di patate al ragù di rana pescatrice, essenza di prezzemolo e polvere di olive taggiasche

Trancio di ricciola d’amo, cremoso di patate viola e topinambur croccante

Assoluta di cioccolato fondente

Gran Cru

Lenticchie e cotechino, Panettone

Cenone di Capodanno (220 € p.p. bevande escluse)

Carnosa - Via della Giuliana, 125

Finger con Franciacorta di benvenuto;

Tataki di wagyu con perlage di tartufo;

Cialda ai semi con roast-beef di sakura, mayo all’arancia e petali di cipolla in agrodolce;

Rocher di bollito con salsa verde;



Tartare di fassona selezione carnosa con fonduta di parmigiano 18 mesi, cialda al panettone e crumble di capperi;

Soffice di zucca e porro con crumble di castagne e chorizo;

Tortello di coniglio alla cacciatora, burro noisette e crumble alle erbe di campo;

Guancia di manzo Sakura brasata con purè affumicato al legno di melo;

Ribeye di Galiziana, millefoglie di tuberi e tartufo nero;

Esplosione di mezzanotte: crumble di panettone, mousse al marsala, croccante di frutta secca e peta crispy;

Cotechino e lenticchie a mezzanotte

Caffè amari e acqua inclusa

Cenone di Capodanno (120 € p.p. vini esclusi)

DonnaE Bistrot - Via delle Colonnette, 35

Benvenuto dello Chef accompagnato dal loro cocktail;

Scampi marinati all’anice stellato su croccante di pane alle lenticchie e pomodoro invernale;

Risotto al Gavi con croccante di mandorle aromatizzate alla zucca e scaglie di tartufo;

Raviolo di ricotta con battuto di cappasanta al profumo di bergamotto e caviale Black Adamas;

Tataky di tonno al pistacchio di Stigliano su macedonia di frutta esotica;

Scacchiera di fassona con crema di pecorino di Moliterno IGP e cardoncelli;

Piramide Cestia con pere e cioccolato;

Panettone, pandoro e torrone della tradizione;

Zampone e lenticchie di Castelluccio.

Veglione di Capodanno 2023 (170 € p.p. incluso cocktail di benvenuto, acqua, caffè e brindisi finale).

Aqualunae Bistrot - Piazza dei Quiriti 19/20

Il cenone di Capodanno parte con il Calice di bollicine, il Benvenuto dello Chef, la Degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, il Carpaccio di capesante passionfruit, pistacchio e radicchio, il Profumo di vongole alla francese. Largo poi ai Paccheri gratinati con frutti di mare e porro bruciato, al Mantecato di carnaroli polpo, n’duja e yuzu, al Merluzzo nero carbonaro con affumicatura live, caviale di salmone. La cena del 31 dicembre si chiude con il Pre dessert, il dessert Spagna, passionfruit, lampone e cioccolato bianco, un Dolce arrivederci dello Chef e La tradizione.

Costo a persona 115 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 34 euro.

Chorus Cafe

Ecco il menu di Arcangelo Dandini al Chorus Café per la cena del 31 dicembre 2022:

Zucca violina, tartufo e caffè

Gamberi, puntarelle, ricotta mustia e frutta secca

Torcione di foie gras, fagiano, rape e succo d’uva

Tortelli di patate ricci di mare e un fondo di pesce

Tournedos di vitello, perigourdine, radicchio brasato

Cioccolato bianco, capperi e olio evo

Tenerina al cioccolato fondente, confettura e mulsum

Lenticchie della tradizione

€ 185 a persona (con brindisi a mezzanotte incluso)

€ 50 a persona per l’ingresso dopocena per la serata dj-set (con un cocktail inckuso)

Pesciolino - Via Belsiana 30

Il Menu per il Cenone del 31 Dicembre 2022:

Gran crudo Pesciolino – selezione di crudi, passion fruit e salsa nikkei

Ceviche di ricciola

Taco di tonno e Taco di astice

Ravioli ripieni di spigola e pistacchio con pomodorini confit e olive

Tagliolini all’astice e latte di cocco

Dentice alla brace nel nostro forno Pira con patate e carciofi

Churros con dulce de leche

Cremoso vegano crudista con croccante di nocciole e anacardi, crema di nocciole, copertura di cioccolato fondente

€ 140 a persona - bevande escluse.

Carpaccio "The beef boys" - Via Ennio Quirino Visconti, 8B

La cena inizia con un calice di Champagne Vigneron Indipendent accompagnato da quattro starters composti da Carpaccio al Tartufo Nero pregiato umbro, tuorlo d’uovo marinato e sfoglie di guttiau alle erbe, Tartare in pasta kataifi, cruditè di carciofo romanesco IGP e Parmigiano Reggiano, Mini burger di Wagyu e black truffle e Katsusando di Angus. Si prosegue con il classico Tagliolino al Tartufo Nero pregiato umbro e il Risotto a mi lla Milanese e Bone Marrow alla griglia, un secondo a scelta tra Tataki di Australian Wagyu A5 “Rangers Valley” oppure Tomahawk di American Black Angus “Creekstone Farm” accompagnati da Triple Cook Potato e Misticanza Aromatica. Chiusura golosa con una selezione di dolci dello chef. Alla mezzanotte lenticchie e cotechino e una tagliata di frutta.

Costo a persona 140 euro bevande escluse. Prenotazione obbligatoria. Solo 50 posti a disposizione.

Cuoco e camicia - via di Monte Polacco, 2/4

Il menu degustazione del 31 dicembre si apre con il Calice di Franciacorta brut Cuvée22 Castello Bonomi e una selezione di stuzzicanti amuse bouche: Ostrica, piselli e rafano; Crudo di tonno al bloody mary; Salmone croccante, avocado, teriyaki; Cialda ai semi, ricotta affumicata, pomodoro vere, caviale di salmone; Bao&ceviche di seppia; Midollo caramellato alla senape; Pagnotta ai grani antichi e burro di mare. La proposta avanza con le Capesante scottate, zucca, zenzero, burro, alici e il Tataki di tonno, cavolfiore e shichimi. Spazio poi ai Tortelli di brodo al contrario, spuma di mortadella e al Riso Acquerello, cacio e pepe, pere limone e coppa di testa. Si prosegue il cenone con il Rombo all’extravergine, salsa bernese, cardoncelli, tartufo nero. Per dessert lo chef propone Cioccolato bianco, vaniglia, pepe, lamponi.

Costo 160 euro a persona pane e acqua inclusi, bevande escluse.

Sotto i 100 euro

Trattoria Li Somari - Vicolo dell’Erbe, 7 – Tivoli

Pane, grissini e chips con calice di Champagne Piper Brut

Panzanella di Ricciola di Alessandro Narducci

Mazzancolla al cognac e rosmarino su passatina di ceci

Baccalà mantecato e tartufo bianco

Cipolla con caviale siberiano

Tagliolini all’astice

Ravioli di ricotta con bottarga di muggine e limone

Zuppetta di pesce alla cacciatora

Semifreddo al torrone

Zabaione con frutti di bosco con panettone

Lenticchie e cotechino come da tradizione

Cenone di Capodanno (100 € p.p. bevande escluse)

Verso - via Taranto 38

Cenone di Capodanno - Back to the 80's

Amouse bouche degli chef

Calice di benvenuto

Antipasto

Ostriche e granita di Champagne

Cocktail di gamberi

Primo

Pennette alla vodka e caviale

Secondo

Spigola in crosta di zucchine e insalata russa

Dolce

Creme Brulè

Dolci della tradizione

€100 a persona

Bauhaus - Piazza Eugenio Biffi 3

Oyster leaves

Ostrica, mela verde e cetriolo

Carpaccio di gambero rosso, passion fruit e burrata

Pancia di maiale di Nebrodi IGP, polvere di finocchietto, castagna e sedano rapa

Bottone di baccalà e carciofi e fumetto

Doppio plin, angello, caprino e bieta, tartufo e fondo bruno

Filetto alla Rossini

Luna d’inverno

Cenone di Capodanno - 95 euro

Il Bocconcino - via Ostilia 23

Ecco i menu de il Bocconcino per la cena del 31 dicembre 2022:

Menu Degustazione Carne

Tortino di carciofo violetto con fonduta di pecorino

Crostino di pan brioche con crema di coratella e rosmarino

Gnocchetti con ragout di coda, cacao fondente e pecorino di fossa

Stracotto di Guancia di manzo al Cesanese

Panna cotta con gelee’ al limone e salsa ai frutti di bosco

€ 80 compresi vini in abbinamento (calice di benvenuto, calice di Malvasia Puntinata Convenio Casal Certosa , calice di Colacicchi Schiaffo Anagni igt bio)

Menu Degustazione Pesce

Crema di zucca e cardamomo con gambero rosso di mazara

Carpaccio di tonno pinna gialla affumicato al cedro con burrata e lime

Raviolo di baccalà’ in fumetto di canocchie con piselli e taccole

Branzino, carciofo croccante, olio al basilico e verdure confit

Panna cotta con geleè al lime e salsa ai frutti di bosco

€ 85 compresi vini abbinamento (calice di benvenuto, calice di Colacicchi Stradabianca Anagni igt bio, calice di Poggio della Costa Mottura Grechetto Civitella igt bio)

Il Buco - Ristorante Toscano dal 1901 - via di Sant’Ignazio 7/8

Ecco il menu del cenone del 31 dicembre 2022:

calice di prosecco di benvenuto

crostini toscani misti e tagliere misto di salumi e formaggi toscani

crepe al gorgonzola

ravioli in salsa di noci

risotto ai funghi porcini

scaloppina al tartufo

fagottino di faraona ripieno ai carciofi con polentina

patate appetitose

insalatina arcobaleno

crostata di visciole

torta alla crema di limoncello

sacher torte

brindisi di mezzanotte con champagne

cotechino e lenticchie

€ 85 a persona (vino e acqua inclusi)

Polpetta - Via del Gazometro 14-18 - Via dei Capocci 26 - Via di Porta Settimiana 8

Ecco il menu per la cena del 31 dicembre 2022 presso le sedi di Polpetta Trastevere, Rione Monti e Ostiense:

Antipasti

Polpetta di tartare di salmone con avocado, philadelphia, mandorle tostate e salsa teriyaki

Polpetta di ricotta e pecorino fritta con confettura di pomodori

‘L’Emilia in una polpetta’: salumi, giardiniera, crema di parmigiano e glassa di aceto balsamico

Polpetta di porchetta con crema di carciofi

Primi Piatti

Ravioli di bufala e alici del Cantabrico, pomodori pachino, melanzane, crema di pistacchi

Gnocchi con crema di scampo e polpettine di gamberoni

Degustazione di Polpette

Polpetta di merluzzo con maionese al lime

Polpetta di salmone e zucchine in crosta di sesamo nero con salsa ponzu

Polpetta di zucca alla mantovana con salsa al taleggio e salvia

Polpetta di pollo cacio e pepe con salsa tartufata

Polpetta di Carbonade Flamande: stufato di manzo, cipolle e birra scura

Dessert

Polpetta di ricotta, cocco e nutella

Polpetta di cheesecake con salsa alle fragole

Polpetta di torta caprese con crema tiramisù

€ 75 a persona nelle location Gazometro e Rione Monti (inclusi prosecco di benvenuto, acqua e una bottiglia di vino ogni 4 persone).

€ 85 a persona nella location di Trastevere (inclusi prosecco di benvenuto, acqua e una bottiglia di vino ogni 4 persone).

Disponibile il menu di Capodanno anche da Polpetta Gluten Free in via del Gazometro, 32 al costo di 75 euro.

Roots - via Rodi, 16

31 Dicembre – L’ultima cena dell’anno (90 € p.p. bevande escluse)

Entrée di Benvenuto

Pane, focaccia e selezione di burro

Ostrica bbq, spuma di nero, erbe aromatiche

Seppia, mela e gelato di cipolla rossa

Tagliolino, crudo di mazzancolla e tartufo

Agnolotto di coniglio alla cacciatora e Kale

Petto d’anatra, vino caramellato e porro bbq

Cioccolato salato e mousse di nocciole

Calice di bolle – Cotechino e lenticchie tradizionali

Piccola pasticceria



31 Dicembre – L’ultima cena dell’anno (menu veg) (70 € p.p. bevande escluse)

Entrée di Benvenuto

Cavolo rapa, mela bbq e semi tostati

Fungo al barbecue, cioccolato, Kale

Pipe, spuma di mandorla, ceci e cicoria

Raviolo di patate e porro, muscovado e jus di porro

Zucca bbq, fondo vegetale, olio al rosmarino

Mousse alle nocciole e ganache al cioccolato salato

Calice di bolle – “Cotechino” e lenticchie tradizionali

Pastificio San Lorenzo - Via Tiburtina, 196

Negroni Cerere

Manzo, brodo affumicato, alici

Seppia, sfoglia di riso, misticanza e gamberetti

Ravioli, pollo arrosto, salsa d’ostrica e limone

Guancia brasata, cioccolato bianco, cavolfiore e vino rosso

Pasta choux, caramello salato, aceto, panna e agrumi canditi

Menu cenone 90€ p.p. bevande escluse.

Vinificio - piazza Dell’Emporio 1

Un Capodanno Frizzante quello di Vinificio, che per l’ultimo dell’anno propone Cenone + Party con Dj Set Guxi – Dance and Claps & Emiliano Robibaro (Ingresso free dalle 23:00)



Bollicine

Selezione di salumi e formaggi artigianali dell’alto Lazio

Tartare di manzo, crema di broccoli e alici, crudo di cavolfiore e polvere di olive

Cannelloni ragù di agnello e fonduta di pecorino cenerino

Guancia di manzo, zucca, cacao e pioppini

Bignè allo zabaione glassato al cioccolato fondente

Lenticchie e cotechino

31 Dicembre - Menu (70 € p.p.)

Brado - viale Amelia, 42

Brado, oltre ai suoi piatti signature del menu alla carta, presenta degli speciali fuori menu natalizi per festeggiare in stile brado.

31 Dicembre – Cenone di Capodanno

Pernice rossa ripiena di uvetta e pinoli, pastinaca e aglio nero

Tortello di germano, mirto, camomilla e Trentingrana

Cervo, carciofo alla brace, orzo e salsa alle ostriche

Pangiallo: tartelletta ripiena di mousse al cioccolato, frutta secca e zafferano