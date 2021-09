Dopo il successo del classico appuntamento di Cantine Aperte è ora la volta di Cantine Aperte in Vendemmia, evento organizzato da Movimento Turismo del Vino.

Cantine Aperte in Vendemmia chiuderà questa caldissima estate e si protrarrà per parte dell’autunno. Per il mese di settembre fino a domenica 31 ottobre è previsto un calendario fitto di incontri che coinvolgerà, nell’arco di due mesi, le tante cantine aderenti al Movimento, dal Piemonte alla Sardegna. Grande attesa per una manifestazione che nasce proprio con l’intento di offrire ai winelover, ma anche ai semplici curiosi, la possibilità di visitare vigne e cantine nel periodo più importante dell’annata vitivinicola, quello della vendemmia. Non mancherà l’opportunità di vivere live fasi come quelle della raccolta e della pigiatura. Ma anche pranzi e cene in vigna, trekking enologici, degustazioni guidate, mostre d’arte, spettacoli e concerti. Il tutto ovviamente nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e tramite prenotazione, esattamente come è stato fatto per Cantine Aperte e Calici di Stelle.

Le Cantine Aperte in Vendemmia nel Lazio saranno aperte domenica, 3 ottobre dalle ore 10.30 alle 18.30. Tra botti e gallerie sarà possibile degustare i vino dei migliori produttori del Lazio, abbinato ai prodotti tipici della gastronomia locale, accompagnati da manifestazioni culturali e di folklore durante il periodo della vendemmia. Dalla raccolta dell’uva all’assaggio del mosto per seguire e approfondire il processo di trasformazione dell’uva in vino: un’intera giornata dedicata alla magia della vendemmia, in un’atmosfera che già preannuncia i profumi autunnali. Gli enoturisti avranno l’opportunità di visitare cantine molto diverse fra loro, da quella costruita in una cisterna romana, fino a quelle situate vicino a insediamenti archeologici, in casali del 1600, ville del 1700/1800.

La manifestazione vuole far conoscere come nasce una bottiglia di vino e farne gustare un bicchiere, spillato dalla botte, per richiamare alla memoria un gesto antico nel nostro mondo consumistico, che spesso appiattisce le antiche culture contadine. Ogni azienda proporrà degustazioni di mosto e/o di vino, oltre ad assaggi gastronomici “nell’angolo dei sapori” dei prodotti territoriali tipici delle Province del Lazio (Olio extravergine di oliva, pane, salumi, formaggi, porchetta, prodotti biologici e sottolio, dolci, miele, marmellate e altre golosità) per promuovere oltre al vino i prodotti agricoli e gastronomici autunnali dei territori.

Le Cantine Aperte in Vendemmia nel Lazio

Azienda Agricola Cantina del Tufaio a Zagarolo

Racconti, degustazioni, curiosità e aneddoti: da 6 generazioni a Zagarolo. Partirà un turno di visite e degustazioni ogni ora e mezza, a partire dalle 10.00. L’ultimo alle ore 18.00.

Include: tracolla con bicchiere e piattino di salumi e formaggi, visita ai vigneti, visita alla grotta di tufo dove si affinano gli spumanti, degustazione dei vini della Cantina del Tufaio e del progetto Sei gemme di Nicoletta Loreti, di cui sarà presentato il nuovo Sei gemme 2020. Gli ospiti potranno sostare più a lungo negli spazi esterni purché sia garantita la distanza interpersonale.

Prenotazione obbligatoria al 328.3139537. Costo € 15,00.

Sito www.cantinadeltufaio.it

Azienda Agricola Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio

Brunch in vendemmia. Emozionante viaggio dalla vigna al bicchiere. Sarete accompagnati tra i filari per farvi scoprire le caratteristiche della nostra terra: come cresce il grappolo e come l’uva dal tralcio arriva in cantina. Qui potete vivere le fasi di lavorazione dalla diraspatura al mosto che verrà assaggiato direttamente dalle vasche. Il brunch sarà consumato, seduti comodamente all’aria aperta, degustando i vini aziendali.

Sito www.cantinamena.it

Tenuta Le Quinte a Montecompatri

Sito www.tenutalequinte.com

Tenuta Pietra Pinta a Cori

Sito www.pietrapinta.com

