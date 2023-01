"Cake Star" va ai Castelli Romani, incoronata una pasticceria di Albano

La nuova edizione di Cake Star, il programma tv in onda su Real Time, è partita venerdì 6 gennaio dai Castelli Romani.

Il pastry chef Damiano Carrara, in coppia con l'esperto di lievitati Tommaso Foglia (new entry dell'edizione 2023 al posto di Katia Follesa) sono andati alle porte della Capitale alla ricerca dei migliori templi per golosi. Il loro viaggio ha fatto tappa a Santa Maria delle Mole, a Grottaferrara e ad Albano, per poi decretare il vincitore della puntata.

Cake Star Castelli Romani: le pasticcerie protagoniste

A mettersi in gioco nella prima puntata della nuova edizione di Cake Star, sono state "Casa Oz" a Santa Maria delle Mole, "Pomme" di Grottaferrata e "Fortini Lab" di Albano.

Il primo ha fatto venire l'acquolina in bocca ai telespettatori con i suoi boccaccetti romani, dei semifreddi in barattolo disponibili in vari gusti molto golosi, ma hanno attirato l'attenzione anche dolci e gelato. Athina, la proprietaria italo-greca di Pomme a Grottaferrata ha invece fatto conoscere la sua passione per le mele, da cui anche il locale prende nome, proponendo una serie di leccornie a base di questo frutto, raccontando tante storie, da Biancaneve a Guglielmo Tell, dal leggendario Pomo della Discordia al frutto proibito del Paradiso Terrestre, attraverso le sue golosissime mele.

Infine i giudici Damiano Carrara e Tommaso Foglia hanno fatto tappa ad Albano, da Fortini Lab, un luogo accogliente, dallo stile industriale, che ha stregato con i suoi dolci, con il suo gelato e presentato anche la sua offerta di forno, cucina vegana e raw crusista. Una proposta ricca e ricercata che è valsa a Fortini Lab il titolo di "Cake Star" dei Castelli Romani.

La pasticceria vincitrice, di Simone Fortini, si trova su Corso Matteotti, ad Albano appunto, mentre Casa Oz si trova in via Pietro Maroncelli a Santa Maria delle Mole e Pomme in Corso del Popolo 55 a Grottaferrata.