"Christmas Whopper", Burger King consegna panini ai senzatetto di Roma

Il progetto di Burger King si fa sempre più solidale. Dopo l'annuncio, condiviso sui social qualche giorno fa, che invitava i clienti ad ordinare da McDonald's e in tutti gli altri fast food italiani, ora l'azienda lancia una campagna a sostegno dei senzatetto.

"In questo periodo di incertezza e preoccupazione, abbiamo imparato a non dare per scontate le nostre abitudini. Non sappiamo quando il pericolo sarà finito e gli italiani non sanno se potranno festeggiare il Natale come lo hanno sempre fatto", sono le parole con cui Burger King presenta il progetto Christmas Whopper, supportato dalla Croce Rossa Italiana.

Burger King, panini ai senza dimora

Un'iniziativa con la quale il colosso degli hamburger vuole far riflettere su temi più concreti, pensando alle persone più fragili e dedicando un gesto di solidarietà nei confronti di chi il Natale non lo festeggia mai.

Fino a domenica 15 novembre i volontari della Croce Rossa consegneranno nelle ore serali i pasti offerti dall’azienda alle persone senza dimora di Milano e Roma.

Già durante il lockdown, Burger King aveva iniziato il suo impegno benefico, aiutando varie associazioni di volontariato e donando otto tonnellate di cibo e migliaia di pasti caldi al personale sanitario degli ospedali e alle persone in difficoltà.