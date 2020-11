"Ordinate da Mc Donald!". Burger King lancia l'appello, i fast food romani approvano

"Ordinate da McDonald's. Non avremmo mai pensato di chiedervi una cosa del genere", inizia così l'appello lanciato sulle stories Instagram - poche ore fa - da Burger King. "Come non avremmo mai pensato di incoraggiarvi a ordinare da KFC, Old Wild West, Roadhouse, Temakinho, Domino's Pizza, Poke House, Rossopomodoro, Caffè Napoli, Spontini, Cioccolati Italiani, Panino Giusto, La Piandineria, Dispensa Emilia...o da qualsiasi altro bar o ristorante, piccolo o grande che sia, sotto casa vostra".

Prosegue così l'insolito messaggio che il colosso di hamburger e patatine, forse, non avrebbe mai pensato di scrivere e che, sicuramente, gli utenti e tutti i competitors, mai avrebbero immaginato di leggere.

"In questo momento il settore della ristoranzione, che impiega centinaia di migliaia di lavoratori, ha davvero bisogno del vostro supporto. Quindi - se volete dare una mano - continuate a gustare tanti piatti deliziosi ordinandoli con l'home delivery, l'asporto o il drive through. Mangiare un Whopper - ha concluso Burger King - è sempre meglio, ma ordinare un Big Mac, a volte, non è poi così male".

Un appello solidale, che molti utenti hanno definito "geniale", che ha fatto breccia nel cuore di tutti. L'appello, in pochissime ore, è diventato virale ed è stato approvato da numerose realtà romane che hanno rilanciato la storia cambiando il titolo in "Ordinate da Burger King". Un effetto a catena che è passato per Pescaria (da poco approdata nella Capitale), per raggiungere Panino Giusto, Pokè House, Nonna Lia Panzerotti, Strada Civitavecchia. Tante realtà, più o meno grandi, più o meno note di Roma e dintorni.

"Ordinate da Burger King - rilancia Pescaria - non avremmo mai pensato di chiedervi una cosa del genere, ma non possiamo suggerirvi un altro posto dove mangiare panini di mare. Inoltre non tutti sanno che Burger King è nostro "vicino di casa" a Roma. Vi abbiamo visto spesso ordinare nuggets e patatine mentre eravate in fila per i nostri panini: oggi però queste scene assumono un significato diverso. [...] Se vi manchiamo continuate a sceglierci in delivery o in asporto: un panino di mare è sempre meglio, ma anche un Whopper, a volte, non è poi così male".

