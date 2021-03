Burger a domicilio: dove ordinarli a Roma

Zona rossa, spostamenti limitati al massimo, ristoranti e bar chiusi e attivi solo con asporto e delivery. E se viene voglia di mangiare un buon hamburger con patatine? Le opzioni nella Capitale non mancano, anzi, la mappa dei burger a domicilio a Roma è davvero ricca.

Si va dal centro alla periferia, dai miti della carne alle realtà più piccole e che non t'aspetti. Carne di qualità, pane fresco e disponibile in varie tipologie, condimenti a volontà, per tutti i gusti. Ci sono persino burger colorati, vegani, gluten free per incontrare i gusti, le esigenze e i vizi di tutti.

Ecco 10 burger da ordinare a domicilio a Roma

Fad Burger - Centocelle

Siamo in zona Centocelle, da Fad Burger & Bistrot, un punto di riferimento in zona, soprattutto dall'ora dell'aperitivo in poi, che ai tempi del Covid si è reinventato proponendo un servizio d'asporto e delivery che permette di ritirare il pranzo o la cena in loco o di ordinarlo direttamente a domicilio. Burger di manzo e di maiale: dai tradizionali "Bacon cheese" e "Double cheese" ai più insoliti "Carciofone" e "Austriaco", fino al famoso "Pulled Pork", il panino ripieno di maiale sfilacciato cotto ed affumicato a bassa temperatura. E sono sempre accompagnati dalle patatine.

Morbido - Appio-Tuscolano

Ci spostiamo in zona Tuscolana, a due passi dal parco degli Acquedotti, per ordinare i burger di Morbido. Un vero regno dei carnivori in zona, noto per le sue tartare, per le sue tagliate, ma che propone - anche a domicilio - burger di tutto rispetto. Ogni burger ha un peso di 200 grammi e viene servito con patate Country Stick. Non solo: oltre ai classici, da Morbido i burger hanno una declinazione romanesca, e così puoi ordinare a casa il "Carbonaro", "Il Romanesco", il "Roma-New York solo andata" o fare un lungo viaggio tra burger di carne, pesce e vegetariani.

TBSP - San Giovanni e Ponte Milvio

Il regno dell'American BBQ a Roma non si ferma in zona rossa ma prosegue con la preparazione dei suoi burger che possono arrivare direttamente a domicilio. Nel menù di Tbsp Gallia Lounge e Tbsp Spot Ponte Milvio si trova una vasta selezione di classic burger e smoked burger, per gustare il sapore del vero American Barbecue, ma con la qualita? del Made in Italy anche a casa.

Birretta Wine and Food - Prati

Ci spostiamo a Prati dove è Birretta Wine and Food uno dei punti fermi per gli amanti di hamburger e birra artigianale. Anche il famoso pub in via Simone de Saint Bon si è attrezzato - ormai da mesi - per la consegna a domicilio o il servizio d'asporto. I burger di Birretta li mangi prima con gli occhi e resistere è davvero difficile. A base di burger di manzo o di spalla di maiale sono carichi di ingredienti, salse, e abbinati a bun classici o più particolari.

Straforno - San Basilio

Un servizio di delivery che da San Basilio arriva in tutta Roma. Straforno propone tra i suoi Stra-panini, una ricca selezione di burger di qualità. Si va dal "Solito", il classico hamburger per chi non ama osare, ai più scoppiettanti, come il "Rocket Double Bacon Cheese Burger", il "Croccante", lo "Stragorgonzola". Anche in questo caso la romanità fa da padrona con il "Mortazza" e il "Gricio". E c'è tutta una carta di burger gluten free per celiaci e intolleranti.

Franz Burger - Re di Roma

Burger basic, Cheeseburger, Lo Spinto, Il Robusto, Il Tropicale. Tutti i burger di Franz Burger sono realizzati con carne macinata direttamente nel locale di via La Spezia, serviti con verdure di stagione e accompagnati da croccanti patate al forno. Il tutto viene cotto con puro olio extravergine di oliva. E puoi scegliere il pane e la carne da mettere nel panino.

Chiancheria Gourmet Roma - Ostiense

La carne qui è di altissima qualità, battuta al coltello, per realizzare dei burger freschi, gustosi, e in grado di mantenere tutti i succhi e i sapori della carne. Chiancheria Gourmet, macelleria, gastronomia e hamburgeria propone quotidianamente una vasta selezione di burger da consegnare anche a casa. Tra le carni ci sono anche il bufalo, il bisonte italiano e il vitello marchigiano, per tre sfumature speciali di Chiancaburger.

Flower Burger - Prati



Sempre in zona Prati, per chi ha voglia di un burger diverso dal solito, Flower Burger ha la sua ricca carta di burger colorati. Un arcolabeno di burger vegani, per un pranzo o una cena vegana/vegetariana vivace, divertente e assolutamente originale. Qui puoi ordinare burger rosa fucsia, turchesi, verde fluo, con all'interno burger di quinoa, ceci, fagioli red kidney, accompagnati da verdure e salse a vlontà.