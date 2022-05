Brucio, c'è una pizza tra passato e presente nel cuore di Roma

C'è un nuovo indirizzo per gli amanti della pizza nel cuore di Roma. Lo scorso 12 maggio, ha inaugurato "Brucio – Fuoco e Farina", nuovo progetto ristorativo di Antonio e Fabio Scorzafava, da tempo impegnati nel settore con altre insegne, che porta in piazza delle Coppelle una pizza d’ispirazione classica ma di concezione moderna. Che vuol dire?

Lo spiegano Alessandro Avato (al forno) e Giorgio Faga (in cucina): "Proporremo una pizza contemporanea, di ispirazione casertana con il 70% di idratazione. Lavoro con grani umbri che donano una sensazione olfattiva incredibile all’impasto, ne deriva un sapore autentico che viene valorizzato da topping preparati in cucina da Giorgio", sottolinea Alessandro Avato. Una filosofia che permette di creare un menu che punta su fritti e pizze, queste ultime presenti anche nella sezione ‘dalla Piazza’, "una serie di proposte nate traendo ispirazione dalla vecchia destinazione d’uso di Piazza delle Coppelle, luogo nel quale prima c’era un mercato" aggiunge Avato.

Dove si trova Brucio

Brucio nasce in un palazzo storico dagli alti soffitti e con pietra a vista, è stato concepito come un luogo nel quale unire elementi d’arredo dalle piacevoli cromie con sedute in velluto e materiali che richiamano il valore storico degli ambienti.

Tre sale interne, caratterizzate dal connubio tra le crome del verde e dell’oro, che possono ospitare fino a 50 coperti a cui aggiungere le 30 sedute situate nel piacevole spazio esterno: questa la struttura di Brucio – Fuoco e Farina la cui atmosfera è completata dalle luci al neon e dal forno a vista posizionato tra le 2 sale principali. Elementi antichi e moderni si incontrano per accogliere romani e turisti.

Cosa si mangia da Brucio

Da Brucio sarà possibile iniziare la propria esperienza gastronomica con l’assaggio di Fritti come il Supplì Classico, la Crocchetta di patate, la Frittatina alla Vignarola, lo Spaghetto di patata fritta con ripieno di moscardini alla Luciana, il Baccalà alla romana e Brucio Fritto, una pizza fritta (per 2 persone) con crema di melanzane bruciate, capocollo, melanzane grigliate, stracchino e semi di sesamo bianco. Da non perdere anche la sezione degli Spicchi (impasti preparati con la biga e cotti al padellino) nelle versioni Bruschetta, Tartare di Manzo, Crusco e Porchetta ed infine Gamberi rossi e Camomilla.

Le pizze sono invece divise nelle classiche categorie Bianche, Rosse e la già citata sezione ‘dalla Piazza’. Tra le prime meritano una menzione la Scarola e alici, la Boscaiola, lo Sformato (besciamella, patate mimosa, fior di latte, prosciutto cotto, parmigiano, noce moscata), e la Focaccia pomodoro bufala e prosciutto, ma anche la Carbonara; tra le rosse spiccano la Margherita con bufala, la Napoli, la Capricciosa, la Diavola, e l’Amatriciana, mentre ‘dalla Piazza’ offre la possibilità di scegliere tra la Margherita Brucio (Salsa di pomodoro datterino di produzione propria, stracciatella di bufala, coulis di basilico), il Saltimbocca alla romana, la Genovese, la Seppie e piselli, e Una vegana a Coppelle. Anche i dolci sono di produzione propria, ed in carta sono presenti il Bruciamisù, particolare interpretazione di un grande classico, il dolce più rappresentativo del menu, la Creme brulèe, il Soufflé al cioccolato con gelato al cardamomo, la Frolla allo zenzero, e ‘Spicchio’, una pizza al ruotino in versione dolce.

Fuoco e Farina, sarà inoltre possibile accompagnare fritti e pizze con le etichette presenti nella carta dedicata al beverage, con vini, bollicine e birre artigianali. Brucio è aperto tutti i giorni, dal martedì alla domenica a pranzo e cena.