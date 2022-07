Il primo BOSS Café al mondo ha aperto a Roma nella suggestiva piazza di San Lorenzo in Lucina, a pochi passi dal nuovo BOSS Store situato nella stessa piazza.

Frutto di una partnership tra BOSS e il caffè Vitti, il nuovo BOSS Vitti Café rappresenta una novità assoluta per il marchio. Per i prossimi sei mesi, fino a novembre 2022, i clienti potranno vivere un'esperienza BOSS davvero unica grazie alla completa personalizzazione del caffè romano.

L'interno conserva la struttura originaria, trasformata in total black con dettagli a righe bianche e cammello. La combinazione caratteristica di nero, bianco e cammello riflette i nuovi codici del marchio BOSS, lanciati nel 2021 per celebrare il brand relaunch. Ogni elemento di design, dai tovaglioli alle divise del personale, è presentato in questa iconica palette di colori.

L'esterno presenta ombrelloni personalizzati e fioriere abbinate color ecrù con lo stesso iconico dettaglio a strisce dell'interno. Piante mediterranee aggiungono un tocco naturale all'ambiente, riflettendo l'attenzione ai dettagli e la passione per la qualità che definiscono il marchio BOSS.

Il menù offre un mix di piatti della tradizione italiana e internazionale, oltre a opzioni brandizzate tra cui un BOSS Burger sia di carne che vegetariano. Una selezione di cocktail esclusivi, creati appositamente per la collaborazione, completa la BOSS experience.