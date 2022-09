Bonci, da 10 anni tra le migliori pizze al taglio secondo il Gambero Rosso

Il Gambero Rosso da 10 anni a questa parte non ha dubbi: la pizza di Gabriele Bonci è tra le migliori pizze al taglio d'Italia. Lo ha confermato la Guida Pizzerie d'Italia 2023, presentata lo scorso 22 settembre a Napoli, presso il Palacongressi Mostra D'Oltremare.

La guida gastronomica che, appunto, quest'anno spegne 10 candeline, torna a consegnare le "Tre Rotelle" a Pizzarium. Non è tutto: in occasione del primo decennio, il Gambero Rosso ha pensato di attribuire a coloro che si sono distinti in tutte le uscite della Guida Pizzerie d'Italia, dal 2013 ad oggi, un premio speciale: sono "Le Stelle" della pizza e, tra loro, appunto, c'è anche Gabriele Bonci. Un orgoglio tutto romano.

Il pizzaiolo, lusingato per il riconoscimento ottenuto dalla guida gastronomica, ha pubblicato su Facebook le targhe ricevute e ha commentato: "Grazie di vero cuore al Gambero Rosso, Pizzarium in 10 anni ha ottenuto sempre 3 spicchi! Grazie".

Un nuovo traguardo raggiunto dal pizzaiolo romano che, proprio di recente era stato protagonista di una puntata sulla pizza di Chef's Table, la serie tv di Netflix.

Bonci non è l'unico romano a rientrare tra "Le Stelle" della Guida Pizzerie d'Italia 2023: con cui anche "La Gatta Mangiona" e "Tonda", ma per la sezione "Tre Spicchi".