Sfizi e bollicine: apre una "Cicchetteria di quartiere"

Assaporare tutto il meglio della cucina, ma in versione "cicchetti", ossia in piccole e sfiziose porzioni da accompagnare ad una bollicina. E' questa la proposta che Flaminia, Lorenzo e Guglielmo Cavallo, tre fratelli tutti e tre giovanissimi, hanno messo in campo con "Bolle - Cicchetteria di quartiere".

Siamo in piazzale degli Eroi, in un piccolo locale di 15 coperti interni, tra puff e bancone e 30 sedute esterne nell’ampio dehors che verrà coperto per sfruttarlo sempre, anche nelle serate più fredde.

La proposta di Bolle

Si parte dalla colazione, con prodotti da forno di produzione propria (pancake, crostate, muffin, biscotterie secca e ciambelloni) e cornetti caldi ogni mattina, direttamente da una pasticceria locale. Altrettanto vasta la scelta per la colazione salata, dal club sandwich all’avocado toast, ma anche uova strapazzate e bacon. Inoltre, la collaborazione con Mogi Caffè permette ai clienti di poter degustare varie miscele, sia in versione classica che ad infusione, con il tradizionale caffè americano.

“Il pane dei toast è fatto in casa e utilizziamo le uova bio di Peppeovo, prodotte da galline livornesi allevate a terra”, precisa Guglielmo, il più piccolo dei tre fratelli.

Dopo la colazione si arriva al pranzo, un pranzo variegato con proposte di antipasti, fritti e insalatone. Cicchetteria però non si contrappone a qualità, tutt’altro; da Bolle si potranno assaporare tartare, carpacci, bottoncini con ventresca di tonno, chupa chupa di pollo in salsa tariyaki, bruschette con stracciatella e alici del cantabrico ma anche fettuccelle di kamut e ragù di cinta senese.

Il cliente potrà scegliere tra 3 formule: 5 cicchetti (ideale per un pranzo veloce ma variegato nei sapori), 10 o 15 cicchetti in cui ci si affiderà completamente allo chef che studierà il percorso di degustazione più adatto, spaziando dagli antipasti ai secondi, fino ai dolci. Anche i dolci, infatti, potranno essere cicchettati: nella divertente formula a cucchiaio sarà possibile assaggiare i capisaldi della pasticceria italiana come il tiramisù e la millefoglie.

Bolle presta anche grande attenzione alla Mixology ed ecco che interviene Pino Mondello, noto Bar Manager che, per l’occasione, ha fatto un lavoro sulle diverse tipologie di Spritz e sulle particolarità dei Gin, per esaltare e accompagnare al meglio le proposte della cucina. Le birre artigianali dell’Eremo completano l’offerta del beverage insieme a vini classici e biologici, per un totale di 60 etichette italiane in carta.

I fratelli Cavallo, giovani e pieni di voglia di sperimentare, nascono nel mondo delle pizzerie con la catena Alice Pizza ma soprattutto all’interno dello storico ristorante di famiglia ZIG, ex ZiGaetana. Ciò che li accomuna è la voglia di evolversi puntando su una realtà più di nicchia, anziché su un concetto più standard di ristorazione.