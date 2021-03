Bignè di San Giuseppe d'asporto o a domicilio: seconda Festa del papà ai tempi del Covid

Con Roma in zona rossa, tante pasticcerie sono pronte a consegnare take away e delivery il tipico dolce del 19 marzo.

Che Festa del papà sarebbe senza bignè di San Giuseppe? Il tipico dolce è immancabile sulle tavole delle famiglie romane il 19 marzo.

Una pasta choux fritta o cotta in forno, ripiena di crema pasticcera, secondo tradizione ma - in realtà - disponibile anche in altre varianti nelle pasticcerie romane (ricotta, cioccolata, crema aromatizzata al liquore o agli agrumi, per fare qualche esempio). Un dolce golosissimo, che conquista i papà ma anche tutti gli altri membri della famiglia, grandi e piccini, e guai a mangiarlo senza sbrodolarsi di crema: anche questo fa parte della tradizione.

La Festa del papà 2021 sarà la seconda ai tempi del Covid. Lo scorso anno l'Italia intera - Roma compresa - stava attraversando il primo lockdown, quest'anno la Capitale festeggia in zona rossa, ma - anche se a distanza - è importante festeggiare i nostri papà, magari facendo recapitare loro un bignè a domicilio o, in alternativa, ritirando con asporto un buon vassoio di dolci.

Scopriamo dunque dove ordinare i bignè di San Giuseppe a domicilio o d'asporto a Roma:

Bignè di San Giuseppe a Roma

Dal centro alla periferia sono tante le pasticcerie e i forni pronti a sfornare bignè di San Giuseppe per la Festa del papà. In zona Montemario è Contro Contemporary Bistrot a consegnarli con asporto e a domicilio. A Centocelle c'è Pasticceria Orchidea con il delivery per la Festa del papà, mentre a Cinecittà la Pasticceria Novelli è prontissima per l'asporto.

Ci spostiamo di poco, in zona Don Bosco, dove Dolcità è una garanzia per bignè take away. a Casalbertone è Zucchero e cannella ad allettare i clienti con i suoi invitanti bignè e con le zeppole con crema all'amarena. Previsto asporto e delivery per gli abitanti della zona.

Andando verso il centro, in zona Appia c'è la Pasticceria Bar Napoleoni, un'istituzione se parliamo di bignè. La nota pasticceria è aperta dalle 8 alle 20 con servizio d'asporto, anche per i bignè della Festa del papà.

In zona Aventino Casa Manfredi prende ordinazioni per bignè take away. A Monteverde c'è Cristalli di zucchero che ti porta i bignè direttamente a casa. In centro storico i bignè take away da non perdere sono quelli di Forno Monteforte (disponibili anche a domicilio con consegna a pagamento), a Trastevere bignè d'asporto e delivery presso Giuffrè Forno Gelato.

Anche ditte di catering della Capitale scendono in campo con i loro bignè di San Giuseppe realizzati a regola d'arte: è il caso di Albero Catering (in zona Boccea-Palmarola) ad offrire il servizio d'asporto e delivery.

Non solo bignè...

C'è chi poi va oltre la tradizione romana, per regalare ai papà un'esperienza ai sapori d'oltralpe. Le Carrè Francais presenta, per il 19 marzo, le sue torte Saint Honoré, create per l'occasione in formato XXL e, ancora, dei dolci in omaggio per chi, nei due giorni di Festa, ordinerà sul sito de Le Carré Français delle box con consegna a domicilio o a portar via.