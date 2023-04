"Super Benny", Benedetta Rossi inaugura il suo ristorante a Roma

Dopo aver conquistato milioni di utenti su Youtube, aver pubblicato libri e essersi conquistata un programma tv, Benedetta Rossi sta per inaugurare il suo ristorante alle porte di Roma.

Benedetta Rossi a Zoomarine

Domenica 16 aprile, infatti, la regina delle ricette fatte in casa, sarà a Zoomarine, il parco acquatico di Torvaianica per incontrare il pubblico e aprire ufficialmente le porte del ristorante ispirato al suo cartone animato "Super Benny" approdato in chiaro su Frisbee dallo scorsa estate e già prima disponibile in streaming e on demand su Discovery+.

"Insieme a me e a Marco ci saranno anche le mascotte di Super Benny, vi aspettiamo in tanti", fa sapere Benedetta Rossi sui social.

Domenica 16 aprile, dalle 10 alle 17, chiunque accederà a Zoomarine avrà l'opportunità di conoscere Benedetta Rossi e di godersi un momento foto con lei al Museo del Selfie di Zoomarine. Sarà inoltre possibile prenotare il pranzo al ristorante Super Benny assaggiando il menu ispirato alle ricette di Benedetta Rossi.