A Roma, un nuovo locale dedicato al barbecue americano

Dopo l’apertura del punto vendita di Talenti nel 2020 e l’ottimo riscontro ottenuto, un nuovo That’s Amore Barbecue ha aperto i battenti a Roma in zona Boccea, precisamente in via Soriso 13. Un luogo dove gli amanti di brisket, pulled pork e ribs possono trovare rifugio.

Il locale

L’impronta americana si percepisce non appena si entra nel locale: i clienti possono accomodarsi nei 300 metri quadri tra interno ed esterno, per un totale di circa 150 posti. Legno, mattoni, ferro e le insegne de La Route 66, la strada più famosa d'America e una tipica Harley-Davidson posta all’ingresso, colorano il locale.

Foto @That’s Amore

Al centro un grande bancone dove poter degustare birra alla spina, cocktail classici e proposte speciali. Ma le novità non finiscono qui, la proprietà annuncia che è in cantiere l’apertura di un nuovo ristorante a Roma e poi a Milano, Bologna e Treviso.

Cosa si mangia da That’s Amore Barbecue

L’offerta di That’s Amore Barbecue ruota intorno allo slow smoked barbecue e sembra in grado di preservare i sapori e la genuinità dei piatti della tradizione americana, a cui si aggiunge l’attenta selezione delle materie prime e la lunga cottura. Qui si adoperano solo tagli di carne caratteristici della cucina americana, affumicati e cotti lentamente come tradizione comanda. I legni utilizzati per l’affumicatura variano a seconda del tipo di carne, così come anche la miscele di erbe e spezie per ottenere una carne tenera, ricca di profumi e aromi che si sprigionano in bocca sin dal primo boccone.

Novità del locale di Boccea è l’introduzione nel menu de Le Spade, succulenti e scenografici spiedoni di carne cotta al barbecue tra cui la Beef, dei Bocconcini di manzo black angus in salsa bbq, cheddar affumicato e bacon, la Pork fatta con Salsicce affumicata “ricetta homemade” e pancetta, servita con salsa senape e la Chicken il Pollo marinato, servito con salsa yogurt.

Foto @That’s Amore

Stuzzicano il palato Onions rings, Ali di pollo fritte con erba cipollina e ricoperte con salsa buffalo piccante e salsa blue cheese e la Pannocchia baby arrostita e servita con burro fuso, sale ed erba cipollina. Il percorso di gusto per bbq addicted prosegue con la Tomahawk (disponibile solo a Boccea) 1 kg circa di costata di manzo black angus con osso oppure per le tenerissime Tagliate di manzo black angus al carbone vegetale le cosiddette Mississipi queen steak o le Farm chicken strips: la tagliata di pollo servita con salsa tacos e mayonese.

Il menu avanza con la sezione Specials che comprende immancabili piatti come il Brisket, la punta di petto di manzo marinato, cotta lentamente e affumicata, salsa bbq, i Pork ribs e Cut ribs, rispettivamente costine di maiale e puntine di maiale entrambe marinate, cotte lentamente e affumicate, salsa bbq. E ancora il Pulled pork, il panino soffice farcito con spalla di maiale sfilacciata, il Pastrami on rye, pane ai cereali, 300 g di pastrami di manzo, swiss cheese, senape e cetriolini e il Lobster sandwich.

Foto @That’s Amore

Largo spazio è riservato ai Burger - anche loro fatti in casa con una speziatura e una miscela di carne studiata ah hoc - disponibili sia nelle versioni più classiche che in quelle più goduriose come l’Egg bacon cheeseburger fatto con 200g di manzo sceltissimo “ricetta Homemade” pomodoro, lattuga, cheddar, crispy bacon, uovo al tegamino e salsa burger e ancora il California Burger, l’Arizona Burger, il Texan Chili Burger fino ad arrivare al Double BBQ burger fatto con birsket e pulled pork “ricetta Homemade”, doppio cheddar, crispy bacon, anelli di cipolla pastellati, uovo al tegamino e salsa blue cheese. Salad, BBQ beans, i fagioli stufati con bacon e punta di petto e American potatoes suggellano l’amore per il nuovo continente. Da non tralasciare i dolci come il Brownie Pecan, l’Apple crunch e la Cheesecake.

Da abbinare alle proposte da That’s Amore Barbecue, le birre alla spina di Brooklyn Brewery, uno dei più famosi birrifici newyorkesi. Intrigante la selezione di cocktail, tra i cavalli di battaglia il Bbq Spritz in cui emergono sentori affumicati, il That’s Amore in cui affiorano i sapori del sud degli Stati Uniti e il Garage, un cocktail molto apprezzato dalla clientela. Accanto ai bbq cocktail, la drink list comprende anche special home made e grandi classici.