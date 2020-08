"Bakery House" apre un nuovo store: bagels e pancakes sbarcano a Ostia

Dopo aver conquistato Ponte Milvio, l'Eur e il quartiere Trieste, Bakery House è pronta a sbarcare anche ad Ostia. Giovedì 3 settembre, infatti, aprirà ufficialmente in nuovo punto vendita in via delle Gondole 90.

Bakery House a Ostia: golosità in omaggio

Per ragioni di sicurezza - come sottolinea Bakery House sui social - non ci sarà una vera e propria inaugurazione, ma, a partire dalle 8 tutti i clienti saranno accolti con prodotti in omaggio, che saranno offerti anche nei giorni successivi.

Bakery House, infatti, nasce ispirandosi alla pasticceria Anglo-Americana con cupcakes, pancakes e tante torte tradizionali, ma propone anche burgers, sandwiches, bagels e altre leccornie salate da mangiare durante tutta la giornata.