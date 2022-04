Fast food gourmet di pesce apre a piazza Venezia

Fantasia, creatività e ricerca continua di nuovi sapori sono al centro della filosofia di Aromi Bistrot, nuova apertura capitolina con alle spalle una giovanissima coppia (nel lavoro e nella vita), formata da Luca Longo e Erica De Falco.

Siamo a pochi passi dalla centralissima zona di Piazza Venezia, in Via Quattro Novembre 138, in un locale che ha scelto di dedicarsi alla buona cucina di pesce, portando in tavola piatti semplici e dai sapori nuovi che puntano a valorizzare i prodotti del mare e le loro caratteristiche.

"Aromi Bistrot è il luogo ideale per rendere gustosa la pausa dal lavoro, dallo shopping, dalla gita turistica, per cogliere quell’attimo che richiede una piccola e breve sosta, impreziosendola con il gusto ed il calore della nostra offerta. Siamo nati da poco, ma veniamo da esperienze pregresse svolte presso le cucine di grandi chef che ci hanno insegnato a strutturare una proposta gastronomica che possa esser piacevole per ogni palato. Una cucina semplice nel senso più positivo del termine, che punta su piatti realizzati con un tocco originale", sottolinea Luca Longo.

Lui, classe 1995, originario di Napoli, precisamente Castellammare di Stabia, con una laurea in Giurisprudenza e Digital Strategist di professione. Lei, sempre classe 1995, entrata in cucina dopo aver concluso gli studi liceali e con importanti esperienze presso le cucine di Fabio De Felice e Arcangelo Dandini, e in quella al Palazzo del Quirinale con l’executive chef Fabrizio Boca. Due percorsi inizialmente paralleli che si sono incontrati per far nascere "Aromi".

"Un ambiente piccolo - lo definisce Erica - ma grande ed esclusivo nel suo genere. Siamo forti della nostra passione, della voglia di condividere la nostra idea di cucina e di farla assaporare. Dagli antipasti ai panini, dalle tartare ai fritti, ho pensato a combinazioni di sapori che possano divertire i nostri clienti".

Cosa si mangia da Aromi

Nel menu di Aromi Bistrot c’è spazio per varie sezioni, tra cui quella dedicata ai "Fritti" con la frittura di calamaretti accompagnata da una maionese al tabasco e lime o il supplì di riso con crema di melanzane e scamorza, con maionese alle erbe e un cubotto di orata affumicata, e gli antipasti con il Millefoglie di patate, salmone marinato al pepe rosa e lime, burrata e l’Insalata di polpo con patate e songino con polpo rosticciato con carote e pane carasau.

I primi sono preparati con pasta fatta in casa, come nel caso dei tortelli ripieni di gamberi con pomodorini datterini e timo e dei tagliolini al burro di alici, pane alle erbe e gel al limone, ma i grandi protagonisti sono i panini e le focacce, come quella con porchetta di tonno, maionese alle erbe e finocchi. C'è anche il panino con tartare di tonno, burrata, songino, pomodoro e pesto al basilico. Da provare anche le proposte con i salumi di pesce, originali protagonisti del menu di Aromi Bistrot, con la già citata focaccia con porchetta di tonno e il Panino con salsiccia di ricciola al finocchietto selvatico, maionese allo yogurt e songino.