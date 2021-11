Apre a Roma "Kong - wok & roll", un progetto di cucina fusion alla scoperta dei sapori d'Oriente

A Roma apre Kong - wok & roll, un nuovo progetto di cucina fusion ideato da Massimo Maria Viola e Alessandro Cappellini di Foodprime, che mira a svelare i sapori d’Oriente unendo la cucina giapponese all’accoglienza italiana. Il nuovo ristorante si trova in via Velletri 37 ed è stato eseguito un restyling degli ambienti disponibili per donare un tocco green al locale. Disponibili 60 coperti in un’atmosfera d’ispirazione nipponica: Viola, infatti, ha proseguito sul binario del progetto “Sushi Kong”, che l’anno scorso era stato proposto a Villa Borghese proprio da Viola, e che ora è stato completato grazie al nuovo locale. Nel menù, strutturato dallo chef James Ryan Vinagrera, c’è spazio per varie tipologie di portata, dagli Starter come Edamame, Lumpià e Tartare a Nigiri, Sashimi, Temaki, Noodles con gamberi o vegetariani, Gunkan e Roll con salmone, tonno e polpa di granchio. Spazio anche a piatti più dettagliati come il Double Salmon, ovvero tempura di salmone, mayo spicy, carpaccio di salmone esterno e salsa teriyaki, o il Tuna Wacamole con gambero in tempura, maionese spicy, carpaccio di tonno scottatoesterno e guacamole, oppure, infine, l’Angy con gambero in tempura, philadelphia, avocado crunch fritto e salsa teriyaki.

Il menù è valido per tutta la giornata, ma a pranzo sarà presente anche la formula “Lunch Wok”, che comprende una base di verdure a cui si possono aggiungere i noodles o del riso bianco o nero e che si può completare con pollo, manzo, tonno, salmone o gamberoni. La proposta gastronomica di Kong – wok & roll è accompagnata da una carta dei vini che comprende varie etichette, dai bianchi alle bollicine passando per gli champagne, e da una carta dei cocktail che propone anche distillati giapponesi, preparati nel bel bancone posizionato all’entrata del locale.

Durante la settimana, inoltre, delle playlist di musica di ogni tipo fungeranno da accompagnatrici per la serata, mentre un giorno ogni sette ci sarà un vero e proprio deejay set. Sarà possibile, infatti, riservare il locale per organizzare eventi privati e ricorrenze.

Il Kong è aperto tutti i giorni a pranzo dal lunedì alla domenica, mentre a cena dal lunedì al sabato.