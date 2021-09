Dove fare aperitivo a Talenti con 28 tipi di Spritz diversi

Un piccolo, ma accogliente bar di quartiere, di quelli ideali per scambiare quattro chiacchere con gli amici in un ambiente familiare e tranquillo o per un aperitivo prima di andare a cena. L'aperitivo, che è proposto ad una formula pop, è a base del drink più bevuto d'Italia, lo Spritz, accompagnato da diversi tipi di Bruschette.

Foto IG @barefoodinrome

Non il classico Spritz, però. Da Group Therapy, recente apertura di Via Franco Sacchetti 85, gli spritz sono circa 28! Troviamo il Classico, il Blu a base di blue curacao, lo Spritz Hugo con fiori di sambuco e foglie di menta, Lo Zen con prosecco, vodka, zucchero, lime e zenzero oppure il Messicano a base di sciroppo agave, vermouth, cointreau e prosecco. C'è poi il Sud-Americano con passion fruit, prosecco, fernet branca e soda o il Rabarbaro con l'aggiunta di vino bianco fermo, soda e vaniglia. Per una Spritz Therapy con i fiocchi, impossibile non farsi travolgere dal Viola: prosecco e creme de violette. Molto buono anche lo Spritz Nero con prosecco, zucchero, lime, rum scuro, liquirizia ed arancia.

Foto IG @barefoodinrome

La formula è semplice: spritz e snack a 6,50 euro, 7 euro se si sceglie lo spritz e una bruschetta o 8 euro con 2 bruschette. L'offerta di Bruschette da accompagnare al proprio spritz ne prevede davvero di ogni tipo e tutte con ingredienti e materie prime di qualità e selezionate dai produttori locali. C'è quella alla crema di pistacchi, di peperoni, di asparagi oppure stracciatella e confettura di ciliegie, brie e crema di tartufo o, ancora, gorgonzola, noci e glassa di aceto balsamico. Buonissima anche quella con pecorino, peperoncino e confettura di ciliegie. Ognuna viene dai 3 euro ad un massimo di 6 euro.

Foto IG @barefoodinrome

Oltre i quasi 30 diversi Spritz, disponibili classici cocktail, pestati, analcolici, distillati o bollicine. Da accompagnare, non solo bruschette, ma anche diversi taglieri dalle dimensioni variegate: dal più piccolo, proposto a 5 euro, al medium al costo di 15 euro, fino a quello XXLarge, al costo di 30 euro e ideale da condividere con la compagnia, passando al Large, leggermente più piccolo e proposto ad un costo di 20 euro. Le tipologie sono: il Sociale a base di una vasta selezione di affettati, salumi e formaggi; il Cognitivo a base di una selezione di verdure miste o Scriteriato ad ispirazione dello chef.