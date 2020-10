Nuova tendenza food a Roma: ora l'aperitivo si fa in macelleria

Fare l'aperitivo, ma in macelleria. Un'esperienza certamente inconsueta, che la storica macelleria De Angelis, in via Flavia, presenta al pubblico. Una novità che trasforma il concetto di macelleria: non più solamente luogo in cui entrare per comprare la carne da cucinare a casa, ma anche bistrot dove poter ordinare un aperitivo a base di carne e abbinarlo ad un buon calice di vino o di spumante.

L'aperitivo in macelleria

Ogni giovedì sera, per un paio d'ore, la storica macelleria romana apre agli ospiti curiosi di degustare i piatti creati dallo chef Umberto Vezzoli con la carne di qualità e non solo: un incontro tra Oriente ed Occidente dove il sushi viene creato con diverse tipologie di carne, dall’Osomaki, il classico riso avvolto in alga Nori, con pregiata carne di Fassona e cicoria al Nigiri, la polpettina di riso ricoperta di carpaccio di scottona con patè di olive fino ai California rolls fatti con riso, tartare di scamone e paprica dolce.

A questi piatti di sushi originali si aggiungono varietà di bruschette anche vegetariane e una degustazione di pasta ai tre pomodori, il tutto accompagnato da una selezione di vini e spumanti italiani dalla cantina della stessa De Angelis.

"Avendo lavorato per anni in Giappone - racconta a RomaToday chef Vezzoli - ho voluto rimodellare il concetto del sushi con la carne, rigorosamente made in Italy, completamente tracciabile, in una macelleria storica di Roma. Inventare un aperitivo a base di questa carne di qualità, con questa filosofia di sushi è molto bello e dinamico".

Non solo al bar, non solo al bistrot. Ora, a Roma, l'aperitivo si fa in macelleria e potrebbe essere proprio questa la nuova tendenza food della Capitale.