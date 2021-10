Dove fare aperitivo con dj set, tra cucina orientale e sudamericana

Kubla Khan, un locale dall’anima esotica, tropicale, etnica ed orientale dove aperitivo, cena e dopocena rappresentano tre momenti solo apparentemente differenti, che in realtà spesso si fondono in un’unica esperienza che punta su un menu identitario

Portare a Roma le influenze gastronomiche di altri paesi attraverso una cucina identitaria. Questa la filosofia di Kubla Khan, un luogo visionario che parla di mondi lontani, di viaggi e di buona cucina. Un locale caratterizzato da una proposta gastronomica fusion-contemporanea e da un cocktail bar unico nel suo genere grazie ad una cocktail list definita ‘Dream List’ e che punta sulla sfera emozionale.

Foto @Kubla Khan

Il locale

Siamo in Piazza di Ponte Lungo, nel quartiere Appio Latino. Qui sorge il Kubla Khan, un locale che racconta di sogni, visioni e viaggi attraverso il buon cibo, in un ambiente estremamente originale che evidenzia una straordinaria cura del dettaglio che dalle scelte stilistiche si trasferisce anche nei piatti e nell’accoglienza.

Foto @Kubla Khan

Nello spazio interno che ospita 50 coperti troneggiano le due colonne impreziosite da legno e varie raffigurazioni, che vanno a caratterizzare il mood del Kubla Khan. Un locale dall’anima esotica, tropicale, etnica ed orientale, nel quale le cromie del verde, dell’oro e del marrone naturale del legno recitano un ruolo fondamentale. Lo spazio esterno, anch’esso strutturato su circa 50 coperti, completa il concept.

La proposta

Aperitivo, cena e dopocena rappresentano tre momenti solo apparentemente differenti, che in realtà spesso si fondono in un’unica esperienza che punta su un menu identitario. Una cucina che guarda ad Oriente ed al Sudamerica per donare una nuova veste ai sapori nostrani. Questa filosofia è ben rappresentata dalle varie sezioni presenti in carta, dai golosi Starters ai Tacos, disponibili con burrata, polpo croccante, spezie cajun e cipolle in carpione e anche nella versione vegana con hummus di ceci, zucchine alla scapece e salsa di basilico. Interessanti anche i Platos. Tra questi troviamo il Salmone a la plancha marinato al miso, tzatziki, zucchine in tempura e honey mustard o il Qube roll di manzo, fiori di zucca, latte di cocco e curry verde.

Foto @Kubla Khan

Si prosegue con i Kubla Roll, massima espressione della proposta culinaria del locale. Tra questi è d’obbligo una menzione per il Parmigiana Roll, un uramaki di parmigiana con salsa al basilico, cremoso al parmigiano e melanzane affumicate. Buono anche il Sunflower Roll, Uramaki di tonno, burrata, polvere d’olive e petali di fiori di zucca croccanti. Interessante anche la sezione Raw Bar dedicata alle tartare, con la deliziosa versione con manzo, burrata, emulsione di basilico e pomodorini al forno o la versione con tonno, pico de gallo, mayo sriracha, yogurt, pistacchi e pane carasau soffiato.

Foto @Kubla Khan

Nel menu anche diversi Fritti come il Popcorn di pollo e salsa yogurt al jalapeño, le Crocchette di pulled pork e cherry bbq o il Camembert bites e mayo lime, Pinsa Gourmet, Burgers e Dolci per concludere la serata.

L'aperitivo e il Dj Set

L’aperitivo in particolare rappresenta il perfetto connubio delle due anime del Kubla Khan. Dalle 18 è possibile gustare una serie di finger, assaggi dei piatti presenti in menu, su di un bellissimo tagliere in pietra, accompagnandoli con uno dei cocktail della drink list del Kubla, un altro punto di forza di questo format gastronomico.

Foto @Kubla Khan

Una carta dei cocktail emozionale: la Dream List. Dodici miscelati che rappresentano l’anima visionaria del Kubla Khan. Ogni cocktail è ispirato ad un diverso luogo del mondo, e per ogni creazione è stato scelto un termine significativo di una lingua straniera, come nel caso dell’ Ilinx, un pestato a base bourbon con Montenegro, lime, zucchero semolato, kiwi e zenzero.

Oltre i Cocktail troverete Vini, Bollicine, Soft Drinks, Amari, Grappe e l'immancabile Sangria. Il Kubla Khan è però tanto altro, grazie ad una ricca programmazione che alterna Dj Set nel weekend (dalle 18 alle 22), e Guest prestigiosi il giovedì, sia del mondo del food che della mixology, per serate all’insegna del gusto.