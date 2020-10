Apre "Anvedi", nuovo ristorante-pizzeria di quartiere: romanità e stupore nel piatto

Una nuova apertura, molto romana, arriva nella Capitale dal prossimo 7 ottobre. E' Anvedi. Il nome fa subito simpatia e vuole esprimere romanità e stupore, per il palato.

Anvedi è l’effetto che fa una pizza gigante quando arriva a tavola. È la cucina di nonna proiettata nel nuovo millennio. È il ritorno del ristorante-pizzeria di quartiere in un mondo fatto di Bistrot. Anvedi è un posto per tutti e per tutte le occasioni, dove andare anche quando, semplicemente, non si ha voglia di cucinare a casa. Qui si parla la lingua di ogni giorno e, senza giri di parole, si riscopre l’emozione genuina di ritrovarsi davanti ad un bel piatto di fettuccine fumanti, rigorosamente fatte a mano.

Prende vita il progetto di quattro imprenditori – già alla guida di locali appartenenti a una famosa catena– che affidano la cucina ad Andrea Becattini, eclettico chef romano con alle spalle un’esperienza trasversale in grado di unire tradizione ed innovazione.

La scelta - mirata - è di partire dalla periferia (zona Casal Palocco), con un locale di oltre 350 mq tra sale interne, veranda e spazio esterno, che mette d’accordo davvero tutti.

Un ristorante-pizzeria di nuova generazione, pensato per diventare presto catena, che mantiene tutte le caratteristiche dei locali di quartiere in termini di rapporto qualità-quantità-prezzo, puntando sull’effetto sorpresa: piatti colorati, abbondanti, succulenti e a volte esagerati, rompono il rigore tradizionale e ripropongono ricette di un tempo in una veste mai vista prima.

Anvedi è il luogo dove sentirsi liberi di ordinare letteralmente “un secchio de crocchette”, o “na cofana” da mezzo chilo di pasta. Qui ristorazione e divertimento vanno di pari passo: il menu e l’atmosfera goliardica sono un invito a sedersi e sentirsi a proprio agio, respirando una romanità mai forzata, ma spensierata e autentica. Le colonne portanti sono la pizza romana: fine, croccante e ovviamente extra large, proposta anche in versione senza glutine; e la pasta d’eccellenza di Mauro Secondi con scelta tra Tonnarelli e Maccheroni: al cliente la scelta tra due formati (fettuccine o maccheroni).

In mezzo agli evergreen come il Tagliere Burino e l’abbondante Fritto Misto, spiccano proposte esplosive come le bombe alla romana, delle vere e proprie bombe fritte ripiene di sughi della tradizione o “Anvedi che fiore”, un fiore di zucca ripieno di baccalà mantecato.

Per i carnivori non mancano proposte semplici e dirette come gli arrosticini, il galletto al mattone e le bombette di saltimbocca, mentre la sezione più stravagante del menu è senz’altro “NUN FA L’AMMERICANO”, in cui si gioca con ricette pop dagli States rivisitate in chiave romana, come il Mac & Cheese alla romana, le Ribs di spuntature o il Pulled Pork Burger con salsa bbq all’amatriciana.

Il tutto è contornato da un ambiente caldo, divertente e arricchito da frasi romanesche di tutti i giorni scritte al neon sulle pareti. La volontà è di offrire una vera e propria esperienza di comfort food in chiave moderna e appagante sotto tutti i punti di vista.