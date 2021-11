VIDEO | Apre a Roma "All'antico Vinaio": tutti in fila per la schiacciata fiorentina

In centinaia, nonostante la pioggia, all'inaugurazione della famosa catena di street food di Firenze. Per il punto vendita romano, nel menù ci sarà anche la schiacciata "Roma", con uova, guanciale e pecorino

Se non fosse la vicinanza dal Pantheon sembrerebbe di essere a Firenze. All'Antico Vinaio ha ufficialmente alzato le saracinesche in piazza della Maddalena con due punti vendita. "Sono davvero troppo felice ed emozionato di essere arrivato nella Capitale - racconta Tommaso Mazzanti, proprietario della catena di fast food - Peccato per il maltempo, ma direi inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata".

Nel menù non potevano mancare i grandi classici fiorentini, come "La favolosa", "L'inferno", "La schiacciata del boss", "La Dante" e la "Summer", ma non solo. A Roma, infatti, si è deciso di preparare una schiacciata che si potrà esclusivamente assaggiare nella Capitale dal nome "La Roma" con uova, guanciale e pecorino: "Questa schiacciata - continua Tommaso - non poteva che essere a base carbonara, perché ogni volta che vengo a Roma la mangio sempre e la volevo dedicare alla città. Inoltre, quasi ogni mese proporremo delle 'limited ediscion' che si alterneranno alle schiacciate già presenti e presto potrete provare 'La gricia'."