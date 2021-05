"Il caffè non è solo una bevanda", il video dello storico Caffè romano che spera presto di riaprire le sale interne

Il caffè non è solo una bevanda ma anche un’esperienza. Un video pubblicato sui social porta gli utenti all'interno di uno dei caffè storici della Capitale, l'Antico Caffè Greco e alla scoperta dei propri prodotti di qualità.

L’Antico Caffè Greco ha allestito una pedana esterna, con tavoli, per accogliere i clienti in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid, ma la vera ricchezza sono gli interni. Sontuose sale che lo storico caffè romano spera di poter presto tornare ad utilizzare.

Anche in questo periodo di restrizioni, comunque, l'Antico Caffè Greco rende possibile - in sicurezza - l'accesso alla collezione artistica composta da oltre trecento pezzi tra opere e cimeli storici. Una vera e propria galleria d’arte sempre aperta al pubblico in forma gratuita.

