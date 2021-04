Pizza, pasta all'uovo e bottega: un giovane progetto romano inaugura a Trigoria

E' Antichi Sapori, pizzeria ma anche un luogo dove acquistare prodotti artigianali selezionati, come pasta all’uovo fatta in casa ed eccellenze di piccoli produttori

Antichi Sapori, questo il nome della nuova pizzeria che si affaccia sul panorama gastronomico romano in piena pandemia. Siamo in via di Trigoria, nell'omonimo quartiere romano.

Qui Daniele Grimieri, giovane romano appassionato e dedito al suo mestiere, ha aperto le porte di un locale dove si produce pizza innovativa e non solo.

Pizza alla pala, romana e tonda,ma anche una piccola botega in cui poter acquistare prodotti artigianali selezionati, come pasta all’uovo fatta in casa ed eccellenze di piccoli produttori. Questa l'offerta di Antichi Sapori.

Tra i segreti della nuova pizzeria di Trigoria uno speciale impasto a lunga lievitazione che parte con un prefermento. Le materie prime sono tutte artigianali e genuine, dalla farina bio mulata a pietra naturale, fino ai prodotti caseari. Anche i fritti sono di produzione propria, dal classico supplì, al bucatino all’amatriciana panato fino al fiore di zucca tartufato.

La pasta all'uovo è l'altro must di Antichi sapori. Fiore all'occhiello del locale i cappellacci ripieni di carbonara. A completare l'offerta ristorativa di Antichi Sapori, infine, una carta di importanti etichette di vini e birre artigianali.