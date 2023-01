"Alberghi e Ristoranti d’Italia 2023", premiata una giovane chef dei Castelli Romani

È nelle librerie la nuova guida “Alberghi e Ristoranti d’Italia 2023” del Touring Club Italiano. A 30 anni dalla prima edizione, la storica guida, curata da Teresa e Luigi Cremona, racchiude oltre 2700 strutture accuratamente selezionate per dormire e mangiare e più di 360 indirizzi per acquisti a chilometro zero.

Regioni e territori sono raccontati da una selezione di 40 itinerari che mettono in risalto le molteplici peculiarità culinarie, accompagnati dagli indirizzi di Buona cucina e Stanze italiane (le proposte a “misura d’uomo”), le Camere e Cucine d’autore, l’Olimpo dell’accoglienza e della ristorazione, insieme ad alcune segnalazioni di affittacamere, agriturismi e suggerimenti per una pausa veloce e non solo.

Si consigliano anche botteghe enogastronomiche, cantine ed enoteche, acetaie, pasticcerie e forni, e anche caseifici e aziende agricole per acquisti a chilometro zero: rappresentano i migliori artigiani del gusto, capaci di coniugare la tradizione locale con l’innovazione e l’attenzione verso il proprio territorio.

Alla valorizzazione dei territori fa riferimento anche l’indicazione dei paesi Bandiera Arancione: nella guida, sono oltre 160 le strutture selezionate nelle piccole eccellenze dell’entroterra certificate dal Touring Club Italiano.

Alberghi e Ristoranti d’Italia 2023, i premi a Roma e provincia

Anche a Roma e provincia arrivano dei riconoscimenti. Tra i premi TCI assegnati, "Art hotel" va al Martius Privates Suites di Roma.

Grande attenzione anche al tema della sostenibilità ambientale con una sezione dedicata, realizzata con Fondazione eV-Now! per la mobilità elettrica e Witaly, che evidenza l’impegno dei tanti operatori che stanno lavorando, già oggi, per un turismo più attento al territorio, dimostrando un ruolo attivo nella corsa all’elettrificazione finalmente intrapresa dal nostro Paese. Il Premio eV-Chalet! per la cultura della sostenibilità by Motus-e è andato al Santa Lucia Maccarese, in provincia di Roma.

Ai Castelli Romani, infine, un riconoscimento che guarda al futuro, per il contributo che le nuove generazioni di cuochi portano alla ristorazione italiana: in una rosa di sole donne, il premio "Top di domani" va anche a Sara Scarsella, chef di Sintesi, il ristorante di Ariccia che quest'anno ha ottenuto anche la Stella Michelin.