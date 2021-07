Ago e Lillo, il bistrot per i romani a due passi da San Pietro

Ago e Lillo non è il solito ristorantino turistico dove mangiare cucina romana. Per i lettori di RomaToday, Ago e Lillo ha riservato una promozione speciale che vi consentirà di ordinare 2 primi piatti al prezzo di 1

Siamo a Piazza Risorgimento, in uno dei quartieri più affascinanti della Capitale, in tempi migliori un quartiere pieno di turisti. E proprio qui, a due passi da piazza San Pietro, c'è Ago e Lillo Bistrot. Un motivo in più per visitare il centro storico della Città Eterna e fare una passeggiata nel cuore di Roma.

Consigliato per il pranzo, ma anche a cena, da Ago e Lillo Bistrot è facile lasciarsi travolgere dall’ospitalità, l’originalità dei loro piatti, ma soprattutto dalla bontà. La sua posizione centrale, potrebbe trarre in inganno perché, al contrario di quanto forse si possa immaginare, Ago e Lillo non è il solito ristorantino turistico dove mangiare cucina romana. Lo si può facilmente dedurre dalla scelta dei propri fornitori di fiducia.

Per la carne, Ago e Lillo si affida esclusivamente alla storica Macelleria Angelo Feroci, mentre per il pane ci pensa Gabriele Bonci e per la pasta all’uovo il pastificio Pica. Solo alcuni nomi, per poter comprendere quanta qualità è possibile trovare nei piatti proposti.

Il locale è molto curato nei minimi particolari. Dalla pavimentazione, agli specchi fino ai lampadari, l’ambiente ti porta un po’ nei mitici anni ’70. L’ospitalità, l’accoglienza e l’attenzione riservata ai clienti è qualcosa che non troverete dappertutto e che in un certo senso fa parte dell’atmosfera. Ma arriviamo al dunque e passiamo alla cucina!

La proposta gastronomica

La proposta gastronomica di Ago e Lillo è variegata. Si va dai classici piatti romani alle nuove proposte, più contemporanee, ma di qualità eccellente.

Gli antipasti

Tra gli antipasti, fresca e buonissima Prosciutto e Burrata (10 euro), oppure la buonissima Tartare di Manzo danese 120gr (14 euro). E ancora, da provare, la Burrata pesto e pomodorini (11 euro), la Millefoglie di Gamberi e Finocchi (11 euro), o il Salmone marinato con stracciata e spinacino (14 euro).

I primi

Tra i primi, oltre i grandi classici romani (11 euro) come i Tonnarelli Cacio e pepe, gli Spaghetti alla Carbonara e le Mezze maniche alla Amatriciana, consigliate le Tagliatelle con ragù bianco di agnello con carciofo croccante (16 euro) o gli Spaghetti aglio olio e alici marinate con pangrattato (10 euro), un piatto delicato e super gustoso.

Due piatti realizzati a regola d’arte e dalle porzioni giuste. Disponibili anche i classici Spaghetti alle vongole (14 euro) o il Risotto alla crema di scampi (15 euro). Per i lettori di RomaToday, Ago e Lillo ha riservato una promozione speciale che vi consentirà di ordinare 2 primi piatti al prezzo di 1!

Per ottenere il voucher basterà cliccare QUI, registrarsi e comunicare il proprio nome e cognome al momento della prenotazione.

I secondi

Tra i secondi di carne si trovano le Costolette di agnello fritto con insalata di finocchi (16 euro), Tagliata di pollo con caponata di verdure (13 euro) o Tagliata di manzo, rosmarino e patate al forno (18 euro). Per i secondi di pesce, oltre la Frittura di calamari e gamberi (15 euro), assolutamente da assaggiare il loro piatto forte: il Polpo piastrato con burrata e carciofo croccante (18 euro).

Il polpo è di una bontà superlativa e insieme alla burrata dà vita ad un gusto e un sapore tutto nuovo e da provare. La croccantezza del carciofo, poi, vi lascerà stupefatti. Non a caso è il piatto più ordinato del locale. Nota di merito alle fritture: tutto ciò che è fritto, è fritto a regola d’arte, tanto da risultare leggero, croccante e unto il giusto. E a proposito di fritto, superlativo il Carciofo alla Giudia (4 euro)!

Burgers

Per chi preferisce un pasto più veloce, da Ago e Lillo è possibile ordinare anche i loro Burgers: Classico (10 euro), Cheesburger (11 euro), Doppio Cheeseburger (15 euro) e Fried Chicken Burger (12 euro).

I dolci

Tra i dessert, tutti realizzati in casa, menzione speciale al Tiramisù (6 euro), ma super buone anche le Cheesecake (8 euro) nelle varianti alla Fragola, Frutti di Bosco e al Cioccolato.