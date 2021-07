16Birra celebra la vittoria dell'Italia con una nuova birra

La birreria artigianale 16Birra celebra la vittoria dell'Europeo della Nazionale italiana con la birra "Keep calm and tiè!" che ritrae la Regina Elisabetta

La birreria artigianale, che si trova in via di Porta Furba 16 nota per altre sue creazioni come la Specialone, ha celebrato la vittoria della Nazionale con una birra speciale: un’American Pale Ale 5,3%.

La birra

La lattina della birra, ritrae la Regina Elisabetta triste e sconsolata, intenta a fare un gesto scaramantico, il tutto accompagnato dai colori della bandiera italiana.

L’idea è nata dopo la semifinale contro la Spagna ed è stata realizzata da un lavoro a quattro mani di uno dei proprietari, Juri Roazzi, e di Fabrizio Birimbelli, in arte Pupazzaro. Il prodotto è entrato in vendita dopo tre ore dalla premiazione della Nazionale a Wembley.