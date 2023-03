Le 10 migliori carbonare di Roma

Quando sale quella irresistibile voglia di carbonara, le cose sono due: o ci si mette ai fornelli, muniti di uova, pecorino, guanciale, pepe e della pasta preferita oppure si esce e si va in trattoria o al ristorante. Ma dove? C'è chi inizia la ricerca online, affidandosi a recensioni e post sui social e chi va a colpo sicuro perché in tutta Roma ha la sua carbonara del cuore. Mesi fa, 50 Top Italy, segnalò le migliori carbonare.

Dopo esserci divertiti, aver coinvolto molti di voi con il contest #AROMACIPIACE e avervi svelato il vincitore eletto sulla base dei vostri voti, vi mostriamo la Top 10 delle migliori carbonare di Roma, una lista degli indirizzi più votati dove la carbonara "non si batte". Quella lista che dovete avere sempre a disposizione quando un amico arriva a Roma e vi chiede, "dove posso mangiare una buona carbonara qui a Roma?". Un link pronto alla bisogna, con i migliori indirizzi di Roma dove mangiare una buona carbonara. Ecco di chi stiamo parlando.

1. Il Maritozzo Rosso

Siamo a Trastevere, in vicolo del Cedro, 26 nel regno del maritozzo salato che, però, negli anni si è distinto anche per il primo piatto simbolo della tradizione romana. La carbonara de Il Maritozzo Rosso ha, infatti, ricevuto diversi riconoscimenti (ultima la vittoria del contest #AROMACIPIACE) ed è diventata famosa per le sue goliardiche sfide "Chi mangia un 1 kg di carbonara da solo non la paga". Un'idea divertente che ha reso noto il locale ben oltre i confini della Capitale. Si tratta di challenge organizzate una o due volte l'anno. Alla base della carbonara de Il Maritozzo Rosso c'è la qualità degli ingredienti: uova di primissima qualità e un guanciale che - come dice Fraioli "te lo mangeresti anche crudo". Tanti i clienti che arrivano da tutta Roma e non solo per mangiare e rimangiare la carbonara de Il Maritozzo Rosso, tanti quelli che entrando ordinano solo due cose: carbonara e acqua. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

2. Il Girasole

Arrivato secondo al contest #AROMACIPIACE - La carbonara, se l'è battuta fino all'ultimo e, infatti, ha vinto la medaglia d'argento dopo sorpassi e controsorpassi (fino alle ultime ore i due ristoranti ci hanno tenuto sulle spine). Stiamo parlando de Il Girasole, trattoria in zona Garbatella dove la carbonara è il piatto protagonista del menu: l'80 per cento dei clienti la ordina. Cosa ha di speciale? "La cucino da quando avevo 15 anni insieme a mio padre - svela Massimo a RomaToday- posso sbagliare tutto, ma non la carbonara per rispetto di mio padre". A caratterizzare la carbonara de Il Girasole è il guanciale croccante e le materie prime locali e di qualità. Dovendo racchiudere la loro carbonara in tre parole Massimo ed Emanuela dicono: "La nostra carbonara è uova, guanciale e amore". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

3. La Flaca

La Flaca, in zona Serpentara, è la terza carbonara più buona di Roma. Un bistrot che unisce i piatti della tradizione con piatti che strizzano l’occhio a culture culinarie differenti. Qui la carbonara - rigorosamente nella versione classica - non manca mai. Ben 120 grammi di spaghetti, per una porzione si usano due tuorli e un uovo intero, il guanciale, quando pronto viene separato dal suo grasso, si sfuma con l’acqua di cottura una parte del grasso, si manteca la pasta, si unisce la crema e si completa il tutto con guanciale croccante e pecorino. Un procedimento sacro che rende la carbonara de La Flaca una delle più amate della Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

4. Osteria Sette

Da pochissimo ha ricevuto il riconoscimento di "Bottega storica" dal Comune di Roma e ha solo un obiettivo: esaltare la cucina romana, quella di una volta. E' L'Osteria Sette a Montesacro. A lei va il quarto posto nella top 10 delle migliori carbonare. Tra i segreti di una carbonara impeccabile c'è il guanciale croccante, non il solito guanciale amatriciano, ma un prodotto realizzato ad hoc per l'osteria in Nord Italia. La pasta scelta? Un vermicello. Il resto lo fa il manico del cuoco, ossia la sua capacità di mantecare e di metterci passione. Dalla cucina del locale in zona Montesacro escono circa 100 carbonare al giorno e nessun piatto torna indietro non pulito: "Si fanno la scarpetta nell'uovo, i piatti tornano bianchi", racconta ridendo Claudio Sette. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

5. Osteria La Sol Fa

In zona Porta Maggiore, non molto distante da piazza Santa Croce in Gerusalemme, c'è un'osteria dove la romanità si respira già all'ingresso. E' "La Sol Fa"; si chiama così perché protagonista assoluta è la cucina romana, "la solita solfa", dunque, ma fatta bene e poi perché queste tre note possono dare vita a qualsiasi composizione, anche in cucina. La carbonara qui è particolarmente amata per la scelta di un tagliolino all'uovo, ma molto vicino ad un'acqua e farina, per l'uso del solo rosso dell'uovo, per il guanciale nostrano, per il pecorino coccia nera del Lazio. Nel piatto arrivano circa 130 grammi di pasta fresca e la mantecatura si finisce a tavola, in modo che la pasta resti cremosa fino all'ultimo boccone. Da Osteria La Sol Fa si nutre la pancia ma anche l'umore. L'atmosfera che si respira entrando, infatti, è informale, scherzosa, accogliente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

6. Bottega Trattoria De Santis

Bottega Trattoria De Santis è il ristorante in zona Santa Croce in Gerusalemme, gestito da tre cugini: Federico, Davide e Stefano. La loro carbonara è molto amata in zona, preparata con uova a pasta gialla di primissima qualità, pecorino, guanciale reso croccante e adagiato sulla pasta per renderla più divertente e pepe macinato al momento che regala un profumo intenso. La pasta scelta è lo spaghettone: "Quando ci chiedono perché non la pasta corta, noi rispondiamo che 'ce piace arrotolà', ma questa scelta ci ha ripagato nel tempo", racconta Stefano a RomaToday. Racchiudendo in poche parole l'esperienza carbonara da Bottega Trattoria De Santis, Stefano conclude: "Carbonara, sorrisi e vino rosso è questa la combo perfetta". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

7. Sapore di Roma

Sapore di Roma esalta la romanità già nel nome in zona Ponte Galeria. La carbonara classica di Sapore di Roma si basa sulla tradizione con prodotti di qualità ben precisi perché, come dice a RomaToday Mirko “puoi essere il più forte del mondo ma se non ha prodotti buoni non vai da nessuna parte”. Il guanciale viene da un'azienda che tratta solo maiali italiani e ogni guanciale non fa più di 800-1kg. Le uova sono a pasta gialla allevata a terra, pecorino romano DOP, no parmigiano. Il formato della pasta è variabile di base semola e mezza manica, ma si carca di accontentare le richieste del cliente che preferisce magari la pasta all’uovo. La lavorazione è classica, si usano due tuorli a porzione, si lasciasudare il guanciale e si manteca distante dal fuoco. Da Sapore di Roma si possono trovare anche delle varianti, come quella al tartufo nero e la carbonara di mare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

8. La Pietra Scheggiata

Mauro, Farag e Nabil sono la squadra che da 23 anni porta avanti l'osteria pizzeria "La Pietra Scheggiata" in zona Monteverde. Qui, ogni giorno, è Nabil a mettere tutta la sua passione in cucina per portare in tavola il meglio della cucina romana e una carbonara che si posiziona all'ottavo posto nella top 10 delle migliori. Una carbonara leggera, delicata, che si mangia fino alla fine, al punto da fare la scarpetta e rimandare in cucina il piatto pulito. Prodotti di prima qualità, guanciale senese, pecorino romano Dop testa nera, un pepe particolare, uova buonissime ma "se non c'è il manico gli ingredienti buoni servono a poco", dice Mauro. La carbonara de La Pietra Scheggiata ha conquistato romani, turisti e anche diversi vip, da Victoria dei Maneskin a Pino Insegno, fino a Le Coliche. In tavola arrivano 130-140 grammi di carbonara. "A Roma si dice: 'la carbonara deve essere bona sennò che carbonara è'. La nostra è bona, ci fanno pure la scarpetta!", ride Mauro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

9. Ristorante La Scala in Trastevere

La carbonara del ristorante La Scala in Trastevere è una certezza al centro di Roma da quasi 20 anni. Gli ingredienti di qualità sono alla base della buona riuscita della famosa ricetta romana. Il guanciale DOL, lo spaghettone del pastificio Mancini, le uova pregiate e pastorizzate assicurano la realizzazione di una carbonara impeccabile. Secondo Simone Bekhet, socio e chef del ristorante La Scala in Trastevere, la buona base delle materie prime ci deve essere, ma il resto lo fa la manodopera. La cottura dell'uovo secondo Simone è uno dei passaggi sacri della carbonara e non si può sbagliare: "Se l'uovo è troppo crudo lo si vede subito dal colore, la cremosità è apparente ma poi si asciuga e diventa 'colla', inoltre si rischia che l'uovo non sia pastorizzato. La temperatura è fondamentale per la realizzazione di una carbonara senza difetti, sostiene inoltre lo chef de La Scala in Trastevere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

10. Eggs

Eggs è il ristorante gourmet che fa solo piatti a base di uova e che vanta un'intera carta dedicata solo alle carbonare. Siamo a Trastevere, in via Natale del Grande, 52. Qui la carbonara classica resta la più ordinata, ma si possono provare anche la carbonara 1954 (prima ricetta di carbonara uscita su un giornale e ancora riproposta come allora) e e poi ci sono la carbonara viola, nera, verde, rossa, arancione che variano a seconda dei prodotti e della stagionalità. Inoltre da Eggs viene proposta anche una carbonara da passeggio: un magnum panato con al suo interno una carbonara che resta morbida, non fritta, disponibile nella versione classica, tartufo e 'nduja. [TUTTE LE INFORMAZIONI]