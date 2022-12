I 10 migliori bar di Roma

Per iniziare la giornata con il piede giusto ci vuole proprio un buon caffè. Sono in tanti a pensarla così e sono molti coloro che il caffè lo prendono rigorosamente allo stesso bar, tutte le mattine. Dopo aver accompagnato i bambini a scuola, prima di entrare in ufficio, prima di prendere i mezzi pubblici, prima di salire in macchina e fare i conti con il traffico di Roma.

Il contest #aromacipiace che ha tenuto sulle spine voi lettori nelle scorse settimane, per decretare il miglior bar della Capitale, ci ha anche aiutato a stilare la classifica dei 10 migliori bar di Roma. No, non si tratta di bar storici, non sempre si tratta di locali nuovi, modaioli, da copertina. Molto più spesso sono i bar di quartiere, quei luoghi familiari, dove prendere un caffè è sempre una certezza. Luoghi in cui si incontrano volti amici, si scambiano quattro chiacchiere, si sorseggia quel caffè bollente, magari accompagnato da un cornetto, da una fetta di torta, da qualche biscotto di pasta frolla.

Volete scoprire quali sono questi 10 bar da provare a Roma? Ve li sveliamo subito:

1. Caffetteria Montello

Siamo in via Montello 12, nel quartiere Prati, a pochi passi dalla Rai, ma anche della caserma dei vigili del fuoco e delle Poste. Qui ogni giorno Stefano (il titolare) e Giancarlo (il barista) lavorano con il cuore per i propri clienti, quelli vip come Fiorello o De Rossi e quelli non famosi. Uno dei segreti del bar vicino Piazza Mazzini è proprio il rapporto con la clientela, oltre all'utilizzo di materie prime, selezionate con estrema cura. Dal dolce al salato, dall'insalata al riso basmati al guanciale "strepitoso" scelto per l’amatriciana (sì, si mangiano anche piatti espressi). Particolarità sono i biscotti di Teramo ma soprattutto le baguette francesi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

2. Tram Depot

Il Tram Depot, a via Marmorata, nel cuore di Testaccio, è uno spazio di convivialità, un chiosco diverso dai soliti, dove i romani (di ogni età) amano riunirsi. Il concept è nato nel 2013 ed è stato portato avanti da Giulio Amorosetti E Daniele Martelli titolare anche di un altro Tram Depot a Talenti. Il punto forte del locale è il caffè “specialty”, acquistato solo da torrefazioni artigianE che offrono prodotti di qualità elevata. Chi si siede ai tavoli del Tram Depot, dunque, può gustare caffè di ogni tipo, che saranno raccontati con passione e preparazione dai dipendenti, instaurando così un vero e proprio rapporto fiduciario con i clienti. Il bar è diventato un vero punto di riferimento a Testaccio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

3. 77Caffè

Siamo in via Ostiense, al civico 77, da cui il locale prende nome. Un ex "Cornetto Notte" rilevato 10 anni fa da Rudnei Peres Canassa, originario del Brasile, che ha regalato al bar un volto nuovo. Gli ambienti sono stati ristrutturati 3 anni fa. Ci sono tavoli interni ed esterni e, ogni giorno, l'offerta è variegata sempre accompagnata da un sorriso e una battuta. Il caffè, da 77Caffè, resta a 1 euro per scelta di Rudnei. Una miscela particolare che è possibile gustare solo nel bar di via Ostiense e lo si può abbinare a cornetti, biscotti, dolci e crostate dall'ora della colazione. L'offerta, con l'avanzare della giornata, spazia e offre alla clientela un servizio di tavola calda; ci sono anche tramezzini, pizze ripiene preparate espresse, insalatone, centrifughe per chi vuole tenersi leggero. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

4. Caffetteria Ametista

Ci spostiamo al quartiere Appio Claudio, in via Lucio Papirio 102, dove si trova la Caffetteria Ametista. Un bar gestito da due sorelle gemelle che ti accolgono sempre con sorriso, professionalità e un caffè ad un ottimo prezzo. Alla Caffetteria Ametista si trova dalla gastronomia fredda quindi tramezzini, panini, pizzette ai classici cornetti, crostatine e brownie. Punto forte del locale però è il caffè, definito dai clienti "eccezionale, il top del top". "Eccezionale di gusto ma anche di prezzo", ci tiene a precisare Flavia visto che un caffè (servito il Betty Caffè Torrefazione Viale Giulio Agricola) costa soltanto 90 centesimi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

5. Lumen Bar

Il Lumen Bar, a Piazza Carlo Forlanini a Monteverde, è un bar a gestione familiare che dall'11 novembre 2013 Arianna gestisce con suo fratello e suo padre. Lo staff è completato da un altro ragazzo che aiuta per la grande mole di lavoro che dalle 6 del mattino fino alle 19 riempie le giornate del bar. Qui, infatti, si organizzano anche eventi, feste di compleanno e il da fare con le scuole e l'ospedale vicino non manca. Il locale non ha un laboratorio proprio ma all’interno si trovano dolci, anche vegani, di pasticcerie artigianali, mentre per la tavola calda la collaborazione è con un laboratorio di zona e piatti sono vari dalle polpette al sugo, alla cicoria, dai panini alle pokè. Il punto forte del Lumen Bar è però il caffè. O meglio O’ccaffè, perché Arianna e la sua famiglia sono di origine campane e il caffè è una cosa seria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

6. Bar dei Garbati

Il Bar dei Garbati, a Valle Aurelia in Via Rialto a due passi dalla fermata della metro Cipro è anche chiamato il "bar dell'amicizia". Il locale è di proprietà di Marco ed Edoardo mentre da un annetto lavora con loro Massimilano. Il locale è aperto da quasi 12 anni ed è un punto di riferimento per il quartiere. Dalle 6 del mattino alle 20 di sera ci si sente in famiglia e si può mangiare sia dolce che salato. Convivialità, famiglia, amicizia e risate questo è il Bar dei Garbati che da oltre un decennio fa sentire a casa tutte le persone del quartiere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

7. Bar La Licata

Il Bar La Licata, di via dei Serpenti 165, è un luogo familiare, accogliente, ideale per un momento di pausa al Rione Monti. Una passione tramandata dai propri genitori, motore principale di un’attività che guarda al passato per stare al passo con i tempi. “Siamo nati nel 1982, abbiamo da poco festeggiato i 40 anni” dice Luigi La Licata. L’attività, aperta ogni mattina alle 5:30 fino alle 21:30, rappresenta un must per chi vuol fare un’ottima colazione. L’attività, però, ha saputo anche cogliere le abitudini contemporanee, offrendo colazioni internazionali, menu a base di avocado toast, pranzi veloci e ottimi aperitivi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

8. Filly caffè

Il Filly Caffè, in viale Furio Camillo 66, è nato poco prima dello scoppio della pandemia per Covid ed è diventato punto di riferimento dei golosi in zona. Siamo a pochi passi dalla fermata della metro A di Furio Camillo. Qui si trova una buona tavola calda, anche se sono i dolci i protagonisti indiscussi. La pasticceria, infatti, è il punto forte di Filly Caffè: dalle torte ai mignon, passando per i biscotti da thè. Nel bar si producono anche gelati e granite siciliane, altro fiore all’occhiello del locale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

9. Underground caffe

il bar che è UNA "piccola Londra" all'Appio-Tuscolano. Siamo in via Gela, proprio di fronte al liceo classico Augusto, a due passi dalla metro Ponte Lungo, non distante da un'altra scuola superiore abbastanza conosciuta in città: il Russell. Il locale si distingue dai tanti bar della zona perché entrando si viene avvolto da una perfetta atmosfera londinese. Underground caffè è bar e ristorante. Al mattino propone muffin, donuts, pancake oltre ad una ricca offerta della cornetteria tutta francese. A pranzo, invece, si torna a Roma, perché il menu propone piatti tipici della cucina romana. Si va avanti con la merenda dei bambini che alle 16 escono dalle scuole. Si passa poi agli aperitivi e alle 20 Underground chiude. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

10. Bar Marchetti

Il Bar Marchetti, a Piazza Gaetano Mosca in zona Trullo, apre ogni mattina dalle 5 e chiude alle 21, dal 1969 e con Daniele è arrivato alla terza generazione.

Il locale non è solo un bar ma offre molto di più: Lotto, snai, vivaticket, tabacchi, pagamento bollette. Protagonista sia il dolce che il salato al bancone: dal maritozzo alle alette di pollo di Daniele, che ti puoi gustare magari mentre guardi la partita con gli amici. E poi, al Bar Marchetti, c'è la nonna di Daniele protagonista con i suoi dolci dal ciambellone, alla torta di ricotta alle crostate. Il Bar Marchetti offre alla sua clientela anche una piccola selezione di rum. [TUTTE LE INFORMAZIONI]