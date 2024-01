De André, arrangiamenti P.f.m. 45° anniversario

1979 - 2024 un viaggio nel tempo alla riscoperta di un evento storico nel panorama della musica d'Autore. Registrati dal vivo tra il 13 ed il 16 gennaio 1979, Fabrizio De André in concerto arrangiamenti PFM Vol.1 e 2 hanno cambiato per sempre la storia della musica d’Autore.

Esattamente 45 anni dopo Redwood la band cantautorale eseguirà integralmente i due album che documentano la strepitosa tournée che, durante tutto il mese di gennaio del 1979, mise insieme per la prima volta uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi e la band rock progressive tra le più importanti a livello mondiale. Un tributo full-band alle poesie in musica del cantautore genovese, con l'energia di un gruppo rock ed il calore del legno di chitarre, mandolino e violino. Canzoni come Bocca di rosa, Via del campo, Un giudice, Amico fragile, Il pescatore…



Non solo tecnica ma grande passione e cuore per questa musica vestita di parole e poesia. Inoltre quei concerti, quei dischi live saranno raccontati con aneddoti e riferimenti biografici nell'intento di far rivivere il più possibile quell'evento a cui, per anagrafica o altrimenti impossibilitati, non abbiamo potuto partecipare. Una storia da raccontare con il cuore sulle labbra e l'anima tra le dita.



Sarà bello, sarà Vero e sarà LIVE!



Opening act: L’EQUILIBRIO (LE ORME tribute) – Special Guest: ANDREA BASSATO

Un progetto che parte da lontano, una musica che attraversa il tempo. Il PROGRESSIVE e la sua straordinaria capacità di immaginare nuovi mondi, il sogno di una band che con creatività e passione è pronta ad esplorarli. Per raccontare, raccontarsi e condividere l'emozione di un viaggio senza tempo.

"...dove il cielo si nasconde dietro monili di mille stelle, dietro la polvere d'oro di un altro universo...".

Special Guest: Andrea Bassato, violinista e pianista, membro storico de LE ORME dal 1998.