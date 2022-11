Davide Pettirossi Quartet in concerto al Charity Café

Venerdì 11 novembre il jazz torna protagonista al Charity Café con il quartetto capitanato dal batterista e compositore Davide Pettirossi completato da Filippo Bianchini al sax tenore, Lewis Saccocci al piano e Mauro Arduini al contrabbasso. Un quartetto Jazz “geometrico” le cui composizioni originali, dinamiche e moderne definiscono anche lo stile del gruppo che si compone di giovani ma già affermati solisti. Un concerto assolutamente coinvolgente e da non perdere in un club che ogni venerdì offre il meglio della musica jazz capitolina.



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 – successive al prezzo di menù – No prenotazione