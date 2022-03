David Linx e Università Ca' Foscari al Festival “Jazz Idea”

Pienone e grandi consensi per il nuovo Festival di Roma “Jazz Idea”, organizzato dal Conservatorio Santa Cecilia con la direzione artistica di Carla Marcotulli, fino al 10 aprile.

Un evento ad ingresso libero che sta ospitando ben 13 concerti di Maestri del jazz italiano e internazionale accanto ai nuovi talenti provenienti dal Dipartimento Jazz del Conservatorio. Domenica 3 aprile il Festival ospiterà il grande cantante e compositore fiammingo David Linx, tra le voci più significative della vocalità jazz contemporanea, nominato Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal Ministero francese della cultura per l´originalità della sua ricerca artistica.



Durante la sua grande carriera, Linx ha collaborato con artisti del calibro di Steve Coleman, Claude Nougaro, Count Basie Orchestra, Ivan Lins, Sheila Jordan, Mark Murphy, Paolo Fresu, the Brussels Jazz Orchestra e Kenny Wheeler. Ha più di 20 progetti discografici all´attivo, di cui 7 condivisi con il suo piu stretto collaboratore, il pianista e compositore Diederik Wissels. È anche produttore di giovani artisti e compositore delle musiche del film “O Heroi” di Zézé Gamboa, vincitore del Sundance Film Festival. Al Festival Jazz Idea porterà il suo progetto “Voice Unlimited” in quartetto insieme al batterista Bruce Ditmas, al pianista Vittorio Esposito e al contrabbassista Davide Di Mascio.



Il concerto di David Linx sarà anticipato da un prezioso incontro live tra il gruppo di improvvisazione del Conservatorio di Santa Cecilia e quello dell'Università Ca' Foscari di Venezia, denominato MusiCa Foscari e guidato dal M° Daniele Goldoni.

Prezioso momento che aggiungerà ulteriore significato al già eccellente programma: la performance della nuova allieva ucraina Valeria Penyazkova, che è arrivata da qualche giorno in Conservatorio grazie ad un progetto di accoglienza di musicisti in fuga dalla guerra in Ucraina. Valeria aprirà i concerti con una canzone dal repertorio popolare ucraino, accompagnata al pianoforte da Matteo Cifani.