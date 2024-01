"David Bowie: l’uomo delle stelle" al Teatro Manzoni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

David Bowie, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Kurt Cobain: un autentico viaggio nell’immaginario rock degli ultimi decenni per comprendere la società, la storia e la cultura contemporanea. Con Gli immortali I grandi miti del Rock raccontati dalla filosofia, tornano al Teatro Manzoni di Roma gli appassionanti appuntamenti, ormai consolidati e amati da un pubblico di tutte le età, con Alessandro Alfieri giornalista, filosofo della popular culture e professore di Teoria e metodo dei mass media.

Attraverso curiosi filmati, fotografie e musiche, e con il supporto di nuove tecnologie, quattro nuovi incontri per raccontare “filosoficamente” alcune icone della musica e la loro capacità di sviluppare concetti, direzionare visioni del mondo, aprire ordini di senso inediti e rivoluzionari. Un’affascinante analisi filosofica, musicale e di costume, che evidenzia le dinamiche espressive, i paradossi concettuali, gli stili e le specificità estetiche. “Con questi appuntamenti – spiega Alessandro Alfieri – la riflessione filosofica si riappropria di una sua antica funzione: comprendere i miti, il loro funzionamento e le ragioni della loro immortalità”.

A dare il via martedì 23 gennaio alle ore 18.00 sarà uno dei più grandi artisti della scena pop e rock mondiale, “il duca bianco” DAVID BOWIE: l’uomo delle stelle.

Con la sua estetica aliena ed eternamente cangiante, Bowie ha sfidato qualsiasi concetto di identità personificando personaggi sempre diversi e lanciando la tradizione culturale del glam, così potente e attiva anche nei nostri giorni.

A seguire BRUCE SPRINGSTEEN: la voce dell’America (Giovedì 22 Febbraio ore 18.00), PINK FLOYD: il viaggio nello spazio oscuro (Giovedì 21 Marzo ore 18.00) e, per concludere, un evento speciale in memoria di KURT COBAIN: l’angelo dalle ali spezzate (Lunedì 29 Aprile ore 20.00) a 30 anni dalla sua tragica morte. Sul palco con Alfieri interverranno Stefano Marino, professore di Estetica all’Università di Bologna, Marco Maurizi, autore di La vendetta di Dioniso. La musica contemporanea da Schönberg ai Nirvana e Stefano Scrima, autore di Smells like Kurt spirit. Nirvana e filosofia.

Sempre al Teatro Manzoni nelle scorse stagioni Alessandro Alfieri ha proposto diversi incontri sulla Pop Music e i cicli Rocksofia e Musiksofia. Con un passato da bassista Nu Metal, Alfieri è autore di diversi libri: tra i più recenti Musica dei tempi bui. Nuove band italiane dinanzi alla catastrofe (Orthotes, 2015); Il cinismo dei media. Desiderio, destino e religione dalla pubblicità alle serie tv (Villaggio Maori, 2017); Dal simulacro alla storia. Estetica ed etica in Quentin Tarantino (Le petite plaisance, 2018); Lady Gaga. La seduzione del mostro (Arcana, 2018). Nel 2019 ha pubblicato con Il Melangolo Rocksofia. Filosofia dell’hard rock nel passaggio di millennio.

Dirette da Alessandro Vaccari, SCRITTORI IN SCENA e MANZONI IDEE, da un’idea di Carlo Alighiero, sono le proposte culturali del Teatro Manzoni di Roma, storico teatro del quartiere Prati, nuovo punto di riferimento per i lettori e gli autori.